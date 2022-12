Op naar de kerstduels: "Van der Poel zal heel snel willen laten zien wie de beste is"

De kerstperiode komt eraan en dan volgen de veldritten elkaar in snel tempo op. Morgen beginnen Wout van Aert en Mathieu van der Poel aan hun gezamenlijk vijfgangenmenu. Op tweede kerst is Gavere aan de beurt, gevolgd door Zolder, Diegem en Loenhout. Analist Paul Herygers blikt vooruit.

Na de verschillende ploegstages ruilen Wout van Aert en Mathieu van der Poel de wegfiets voor hun crossfiets en vrijdag begint het spektakel voor de twee alleskunners. "Ik kijk er natuurlijk erg naar uit", zegt een uitgelaten Paul Herygers. "Het hoogtepunt is het WK in Hoogerheide (5 februari) en ze hebben die crossen nodig om aan dat hoogtepunt te geraken." De Exact Cross in Mol, nu vrijdag, is sinds dit jaar een avondcross geworden. "Het zal wat meer glans geven aan die cross. Het is een parcours dat Van Aert en Van der Poel allebei ligt. Die twee gaan elkaar toch wel in de nek zitten."

"Maar Mathieu van der Poel zal heel snel willen laten zien wie de beste is." Nochtans gaf Van der Poel zaterdag in de Italiaanse sneeuw niet thuis. "In de voorbije cross in Val di Sole was het gevaarlijk en ik zou gemakkelijk bij die cross mijn ogen kunnen sluiten en zeggen dat er niets gebeurd is. Want ik denk dat hij van de komende crossen er veel zal winnen." "Enkel als Van Aert een cross krijgt die 100% op zijn lijf is, dan zal hij een antwoord hebben."

Mathieu van der Poel boekt 2 op 2 in de Wereldbeker: na Hulst vorige week, vandaag Antwerpen.

"Als Van Aert Van der Poel wil kloppen, dan moet het in Zolder gebeuren"

De Wereldbekercross in Gavere (26 december) is traditioneel een van de lastigste crossen van het seizoen met veel modder en hoogteverschil. "Ik denk dat het een groot spektakel zal worden in Gavere." "Maar daar mogen we niet van twee mannen spreken: ik wil diene kleine Pidcock erbij zetten. Ik weet nu al dat hij daar mee zal spelen voor de winst." "Voor die kleine klimgeit is het parcours op zijn lijf geschreven. Hij moet zeker niet onderdoen voor Van Aert en Van der Poel in het loopwerk. En als je Alpe d'Huez omhoog vlamt, dan zal Pidcock op zijn best zijn in Gavere." Op 27 december komt de Superprestige-veldrit in Zolder eraan. "Van Aert en Van der Poel hebben er genoeg duels uitgevochten, dat ze elkaar daar weer zullen treffen." "Als Van Aert blijk wil geven om Van der Poel te kloppen, dan moet het hier gebeuren."

Wout van Aert zegeviert in de Wereldbeker in Dublin.

"Niemand kan Diegem beter aan dan Van der Poel"

Nog een dag later op 28 december is er de stratenomloop in de Superprestige in Diegem. "Dat is een parcours op het lijf geschreven van Van der Poel. Elke ronde die zware beklimming om daarna naar beneden te duiken met wat keren en draaien. Niemand kan dat beter dan Mathieu." Twee dagen voor nieuwjaar op 30 december volgt de Exact Cross in Loenhout en ook meteen het voorlopig laatste duel voor het WK tussen de kemphanen Van Aert en Van der Poel, al liggen de programma's nog niet volledig vast. "Zoals het nu geregend heeft, denk ik dat de weergoden Van Aert gezind zijn. Modder en smeerlapperij zoals vanouds, dan is Wout geweldig sterk", besluit Herygers.