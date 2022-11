Van Aert begint in Antwerpen aan veldritseizoen, WK als groot doel op zijn planning

Van Aert bevestigt WK-doel op sponsoravond

Na het WK in Australië heeft Wout van Aert even een break genomen. Na een rustperiode van twee maanden is hij klaar om opnieuw zijn veldritfiets op te kruipen. Op 4 december maakt de Belgische kampioen zijn opwachting op de Wereldbekerwedstrijd in Antwerpen.

Een week later start hij ook in de WB in Dublin, Ierland. Daarna volgt weer een korte trainingsperiode, maar rond Kerstmis gaat hij er vol tegenaan. Eerst is er de cross in Mol en dan is er een driedaagse: Gavere, Heusden-Zolder en Diegem. Afsluiten doet hij in Loenhout.

Wat 2023 brengt, en vooral, of Van Aert ook zal deelnemen aan het BK en WK laat de ploeg nog niet weten. Dat programma wordt pas in december samengesteld en gecommuniceerd.

Algemeen wordt wel aangenomen dat die kampioenschappen de hoofddoelen zijn van Van Aert. De renner zelf bevestigde alvast vanavond zijn deelname aan het WK bij de opening van een vastgoedkantoor in Mechelen.

Het BK wordt op 15 januari in Lokeren gehouden, het WK op 5 februari in Hoogerheide.