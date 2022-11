Ruben en Paul blikken terug op het EK: "Vanthourenhout hoeft niet de evenknie van Iserbyt te worden"

Ruben: gaf de weerfactor vandaag de doorslag?

Paul: "Dat speelt mee. Het is al heel lang bekend dat het slechte weer invloed heeft op bepaalde renners. Vorig jaar pakte Michael Vanthourenhout hier ook uit in gelijkaardige omstandigheden."

"Nu, je moet het wel doen tegen Lars van der Haar die in vorm is. Dat is een grote verdienste."

Ruben: is de schoonheid van deze titel te danken aan Lars van der Haar? Het feit dat het een battle werd.

Paul: "Dat speelt mee. Dit was een grote koers om in te kaderen en te koesteren. Vanthourenhout was dit seizoen nog niet de beste. Om dan toch deze trui te winnen, dat maakte het mooi."



Ruben: hoe kan een parcours zo snel van smoel veranderen?

Paul: "Rapper dan de zee. Rapper dan eb en vloed. Van de glijboel van vrijdag bleef vanochtend niets meer over. Maar een halfuur regen was voldoende om de bruine zeepachtige smoel terug te toveren."

Ruben: zouden Van Aert en Van der Poel likkebaardend gekeken hebben?





Paul: "Ik hoop het. Al hoop ik niet dat ze zich laten beïnvloeden. Ze moeten vooral rust nemen en niet sneller terugkeren dan noodzakelijk."

Ruben: nog even over Michael Vanthourenhout. Hij speelde altijd al de tweede viool binnen de ploeg. Geloof jij in de vleugels van een trui? Kan hij Eli Iserbyt evenaren?

Paul: "Dat is alleen maar last op zijn schouders leggen. Akkoord, hij heeft uitgepakt vandaag, maar hij is niet de man van de vele zeges. Dat hoeft ook niet. Er was ooit iemand als Klaas Vantornout die op de juiste tijdstippen sterk voor de dag kon komen."

"Hij zit in de juiste ploeg volgens mij. We denken al langer dat hij dit seizoen crossen zal winnen omdat iedereen naar Eli Iserbyt kijkt en hij daarvan profiteert. Dat scenario zal zich nog wel voordoen."

"Vanthourenhout hoeft ook niet de evenknie van Eli Iserbyt te worden. Regelmaat troef en af en toe winnen. Op die manier gaat hij een mooie en lange carrière tegemoet en zal hij mooi zijn boterham verdienen."