Eindelijk een trui: Michael Vanthourenhout rekent af met Lars van der Haar na prachtig EK

clock 16:11 16 uur 11. Dit was een heel leuke zondag. Ik heb ervan genoten. Paul Herygers.

clock 16:10 16 uur 10. Internationale top 10. Een herboren Joris Nieuwhuis is 4e, Kevin Kuhn is 5e, Felipe Orts 6e, Michael Boros 7e, Toon Vandebosch 8e, Mees Hendrikx 9e, Timon Rüegg 10e.

clock 16:08 16 uur 08. Twee Belgen op het podium. Laurens Sweeck maakt het podium vol op meer dan 2 minuten. Michael Vanthourenhout weet ondertussen met zijn vreugde geen blijf.

clock 16:08 16 uur 08. Ook Van der Haar is binnen op 40 seconden. De Nederlander is tevreden met zijn tweede plaats.

clock 16:07 16 uur 07 match afgelopen end time Vanthourenhout is Europees kampioen! Michael Vanthourenhout is binnen op de Citadel. Hij is de nieuwe Europese kampioen en mag een heel jaar lang in de sterrentrui rondrijden.

clock 16:05 16 uur 05. Ook de laatste schuine kant verteert Vanthourenhout zonder problemen. 10 op 10 vandaag!

clock 16:05 16 uur 05. Vanthourenhout lacht zijn tanden bloot als hij zijn broer Dieter ziet staan langs de kant.

clock 16:04 16 uur 04. Vanthourenhout duikt een laatste keer naar beneden op de gevaarlijke afdaling. Hij geniet nu met volle teugen.

clock 16:03 16 uur 03. Ploegleider Jurgen Mettepenningen glundert in de materiaalzone, waar Vanthourenhout een nieuw tuig pakt. Hij heeft weer een kampioen in zijn team.

clock 16:02 16 uur 02. Van der Haar was fysiek de evenknie, maar heeft te veel fouten gemaakt vandaag. Ruben Van Gucht.

clock 16:02 16 uur 02. De voorsprong van Vanthourenhout is ondertussen opgelopen tot 45 seconden. Dit moet genieten zijn voor de West-Vlaming.

clock 16:02 16 uur 02. Topfavoriet Van der Haar is verslagen, maar hij maakte er wel een mooie cross van. Zonder de Nederlander was het maar een saaie bedoening geweest.

clock 16:01 Opgaves Soete en Hermans. Vanthourenhout zal dit EK winnen, maar het is toch een slagveld geworden voor de Belgen. Adams is niet gestart, Iserbyt, Soete en Hermans hebben de finish niet gehaald. 16 uur 01. give up

clock 16:00 16 uur . Het is binnen! Ruben Van Gucht.

clock 15:59 Laatste ronde. Michael Vanthourenhout is aan zijn ereronde begonnen. Hij wordt zonder ongelukken de nieuwe Europese kampioen. 15 uur 59. last km

clock 15:58 15 uur 58. Op de voorlaatste schuine kant gaat Van der Haar opnieuw in de fout. Het lijkt voorbij voor de Nederlander.

clock 15:57 15 uur 57. Het beste kruit lijkt nu toch verschoten bij Van der Haar: de voorsprong van Vanthourenhout is 26 seconden.

clock 15:56 15 uur 56. Van der Haar gooit de handdoek nog niet. Ruben Van Gucht.

clock 15:56 15 uur 56. Vanthourenhout slalomt nog een keer netjes naar beneden tussen de boomwortels en daalt daarna ook foutloos richting kasseien.

clock 15:54 15 uur 54. Van der Haar ligt nog altijd niet k.o. tegen het canvas. Hij knabbelt weer wat aan zijn achterstand: 20 seconden.

clock 15:53 15 uur 53. Sweeck zit al een hele dag in niemandsland op de derde plaats. Hij volgt op 1'40".

clock 15:52 15 uur 52. Nog 2 ronden. Zijn val heeft Van der Haar toch een paar seconden gekost. Hij komt 23 seconden na Vanthourenhout over de finishlijn.

clock 15:52 15 uur 52. Van der Haar komt dichterbij, maar gaat dan opnieuw tegen de grond. Van der Haar komt dichterbij, maar gaat dan opnieuw tegen de grond

clock 15:51 Val Van der Haar. Van der Haar is er nog een keertje bij gaan liggen. Is de veer nu helemaal gebroken bij de Nederlander? 15 uur 51. fall

clock 15:50 15 uur 50. Vanthourenhout heeft een nieuwe passage van de schuine kant netjes overleefd. Van der Haar heeft meer moeite en moet van zijn fiets.

clock 15:49 15 uur 49. Vanthourenhout wisselt van fiets, Van der Haar doet dat niet. De Belg wordt groter voor de Nederlander.

clock 15:48 15 uur 48. 15 tellen. Van der Haar geeft zich niet zomaar gewonnen, de Nederlander nadert weer tot op 15 seconden.

clock 15:48 15 uur 48. De top drie ligt al een tijdje vast. Als we wat verderop kijken, dan zien we liefst 4 Zwitsers in de top 15: Kuhn, Ruiller, Rüegg en Mottiez.

clock 15:47 15 uur 47. Vanthourenhout controleert meesterlijk, Van der Haar blijft hangen op 20 seconden.

clock 15:44 15 uur 44. Nog 3 ronden. Er moeten nog altijd 23 minuten gecrost worden, maar Vanthourenhout steekt zijn hand echt uit naar de zege. Er mag wel niets gebeuren onderweg.

clock 15:44 15 uur 44. Vanthourenhout vliegt, hij is rijp voor een eerste trui bij de profs. Ruben Van Gucht.

clock 15:41 15 uur 41. 20 seconden. Vanthourenhout neemt geen risico's meer in de moeilijke afdaling, ook Van der Haar gaat van zijn fiets op 20 seconden.

clock 15:40 15 uur 40. Op meer dan een minuut lijkt Sweeck zeker van de bronzen plak. Vandebosch is 4e op bijna twee minuten.

clock 15:39 15 uur 39. Van der haar volgt nu al op een paar bochten van Vanthourenhout. Exact een ronde geleden waren de rollen nog omgedraaid.

clock 15:38 15 uur 38. De seconden tikken weg in het voordeel van Vanthourenhout, die vleugels heeft gekregen.

clock 15:38 15 uur 38. Het verschil tussen Vanthourenhout en Van der Haar is 15 seconden. Het lijkt op bij de Nederlander.

clock 15:37 15 uur 37. Was dit de val die Van der Haar de Europese titel kost? Ruben Van Gucht.

clock 15:37 15 uur 37. Van der Haar blijft steken in de netten, Vanthourenhout heeft plots grote voorsprong. Van der Haar blijft steken in de netten, Vanthourenhout heeft plots grote voorsprong

clock 15:36 Vanthourenhout solo door val Van der Haar. Van der Haar kent een moeilijk moment en moet Vanthourenhout laten gaan. De Nederlander smakt tegen de grond en daar profiteert Vanthourenhout van om verder uit te lopen. 15 uur 36. fall

clock 15:35 15 uur 35. De koploper doe het beter dan de achtervolger: Vanthourenhout loopt wat weg.

clock 15:34 15 uur 34. Vanthourenhout zet Van der Haar onder druk vlak voor de schuine kant.

clock 15:33 15 uur 33. Samensmelting. Vanthourenhout is in de materiaalzone bij Van der Haar gekomen. We hebben weer twee leiders.

clock 15:33 15 uur 33. Lekke band voor Van der Haar, Vanthourenhout sluit weer aan. Lekke band voor Van der Haar, Vanthourenhout sluit weer aan

clock 15:32 15 uur 32. Met Namen ben je nooit klaar. Ruben Van Gucht.

clock 15:32 Van der Haar lek. Vanthourenhout ziet dat Van der Haar een lekke band heeft. Het kan nog altijd. 15 uur 32. flat tyre

clock 15:30 15 uur 30. Van der Haar wisselt nog een keer van fiets, Vanthourenhout doet dat niet. De Belg sluipt een klein beetje dichterbij.

clock 15:29 15 uur 29. Einde ronde 4. De vierde ronde zit er ook al op. Van der Haar heeft voorlopig alles goed onder controle.

clock 15:27 15 uur 27. Van der Haar en Vanthourenhout maken allebei indruk op de schuine kant, die er steeds vettiger bij komt te liggen door de regen.

clock 15:27 15 uur 27. Sweeck wil toch nog de afdaling rijden, maar bedenkt zich halverwege. Sweeck wil toch nog de afdaling rijden, maar bedenkt zich halverwege

clock 15:26 15 uur 26. 10 seconden. Van der Haar heeft zijn voorsprong op Vanthourenhout vergroot. Het verschil is 10 seconden.

clock 15:25 15 uur 25. Sweeck en Hermans zijn nooit helemaal voorin gekomen. Ze volgen op 29 en 44 seconden.

clock 15:23 Exit Iserbyt. Voor Eli Iserbyt zit het EK erop, hij geeft er de brui aan vroeg in de wedstrijd. 15 uur 23. give up

clock 15:23 15 uur 23. Einde ronde 3. Lars van der Haar duikt de 4e ronde in. Vanthourenhout volgt op 5 seconden.

clock 15:22 15 uur 22. Vanthourenhout schuift onderuit, Van der Haar gaat erop en erover. Vanthourenhout schuift onderuit, Van der Haar gaat erop en erover

clock 15:21 15 uur 21. Dit is wat de mensen willen zien. Dit is veldrijden. Ruben Van Gucht.

clock 15:21 15 uur 21. Het probleem met de fiets van Vanthourenhout is opgelost, Van der Haar heeft 5 seconden voorsprong.

clock 15:20 15 uur 20. Iedereen glijdt onderuit op de steile afdaling. Iedereen glijdt onderuit op de steile afdaling

clock 15:20 Vanthourenhout kan niet schakelen. Vanthourenhout heeft een schakelprobleem na zijn val. "Hij moet de post induiken", geeft Herygers advies. 15 uur 20. mechanical breakdown

clock 15:19 Dubbele val. Op een vettige strook komt Vanthourenhout twee keer ten val, niet veel later gaat ook Sweeck in diezelfde bocht tegen de grond. 15 uur 19. fall

clock 15:19 15 uur 19. Vanthourenhout zet Van der Haar weer wat onder druk, de Nederlander moet een gaatje laten.

clock 15:18 15 uur 18. Van der Haar heeft heel snel van fiets gewisseld. Vanthourenhout zag het amper gebeuren op kop.

clock 15:17 15 uur 17. Vanthourenhout en Van der Haar zijn aan mekaar gewaagd. Paul Herygers.

clock 15:16 15 uur 16. Met Iserbyt komt het vandaag niet meer goed. Hij is ondertussen weggezakt naar de tiende plaats.

clock 15:16 15 uur 16. Vanthourenhout zet Van der Haar onder druk. Vanthourenhout zet Van der Haar onder druk

clock 15:15 15 uur 15. Van der Haar is weer bij Vanthourenhout gekomen. Wanneer nemen de twee wat gas terug?

clock 15:14 15 uur 14. Einde ronde 2. Op het asfalt is het verschil tussen- Vanthourenhout en Van der Haar 3 seconden. De spanning is te snijden.

clock 15:14 15 uur 14. Vanthourenhout dwingt Van der Haar in de fout. De beste van de Belgen heeft een gaatje.

clock 15:13 15 uur 13. Hermans, Sweeck en Kamp maken de top 5 vol. Ze zien de twee leiders niet rijden.

clock 15:12 15 uur 12. De tweede schuine kant is helemaal voor Vanthourenhout. De Belg is ontketend.

clock 15:12 15 uur 12. De twee voorin zijn 19 seconden weggereden van de rest.

clock 15:12 15 uur 12. Van der Haar komt ten val en krijgt Vanthourenhout naast zich. Van der Haar komt ten val en krijgt Vanthourenhout naast zich

clock 15:11 2 leiders. Van der Haar gaat onderuit in een bocht, Vanthourenhout komt bij de Nederlander. 15 uur 11. fall

clock 15:11 15 uur 11. Vanthourenhout ziet Van der Haar rijden. Dit geeft de burger moed. . Vanthourenhout ziet Van der Haar rijden. Dit geeft de burger moed.

clock 15:09 15 uur 09. De situatie:. 1. Van der Haar 2. Vanthourenhout +5" 3. Hermans +19" 4. Sweeck +20" 5. Kuhn +24" 6. Kamp 7. Iserbyt +29" . De situatie: 1. Van der Haar 2. Vanthourenhout +5" 3. Hermans +19" 4. Sweeck +20" 5. Kuhn +24" 6. Kamp 7. Iserbyt +29"

clock 15:09 15 uur 09. Vanthourenhout wordt zeker niet weggereden. Hij komt terug tot op 9 seconden. . Vanthourenhout wordt zeker niet weggereden. Hij komt terug tot op 9 seconden.

clock 15:08 15 uur 08. Einde ronde 1. De eerste ronde zit er al op voor Van der Haar. De vinnige Nederlander voelt zich in zijn sas. . Einde ronde 1 De eerste ronde zit er al op voor Van der Haar. De vinnige Nederlander voelt zich in zijn sas.

clock 15:08 Lars van der Haar aarzelt niet. 15 uur 08. Lars van der Haar aarzelt niet

clock 15:08 15 uur 08. Van der Haar gaat er als een speer vandoor, Iserbyt kent pech. Van der Haar gaat er als een speer vandoor, Iserbyt kent pech

clock 15:06 15 uur 06. Vanthourenhout is nu tweede in de wedstrijd, op 11 seconden al. . Vanthourenhout is nu tweede in de wedstrijd, op 11 seconden al.

clock 15:06 15 uur 06. Van der Haar solo. Van der Haar heeft meteen een voorsprong om u tegen te zeggen te pakken. De Belgen zijn niet mee. . Van der Haar solo Van der Haar heeft meteen een voorsprong om u tegen te zeggen te pakken. De Belgen zijn niet mee.

clock 15:05 15 uur 05. Iserbyt te voet. De eerste schuine kant draait helemaal in de soep voor Iserbyt. Hij kan Van der Haar niet volgen en als klap op de vuurpijl schiet zijn ketting er ook af. . Iserbyt te voet De eerste schuine kant draait helemaal in de soep voor Iserbyt. Hij kan Van der Haar niet volgen en als klap op de vuurpijl schiet zijn ketting er ook af.

clock 15:05 15 uur 05. Wat een versnelling van Van der Haar. Paul Herygers. Wat een versnelling van Van der Haar. Paul Herygers

clock 15:05 15 uur 05. Van der Haar zet meteen de scheve situatie recht om per se als eerste aan de schuine kant te kunnen beginnen. De anderen volgen niet. . Van der Haar zet meteen de scheve situatie recht om per se als eerste aan de schuine kant te kunnen beginnen. De anderen volgen niet.

clock 15:04 15 uur 04. Iserbyt is goed beneden geraakt op de gevaarlijke afdaling. Van der Haar heeft wat meer moeite. . Iserbyt is goed beneden geraakt op de gevaarlijke afdaling. Van der Haar heeft wat meer moeite.

clock 15:04 15 uur 04. 6 Belgen vatten voorlopig post in de top 10: Iserbyt, Soete, Hermans, Vanthourenhout, Sweeck en Vandebosch. . 6 Belgen vatten voorlopig post in de top 10: Iserbyt, Soete, Hermans, Vanthourenhout, Sweeck en Vandebosch.

clock 15:02 15 uur 02. Sweeck is de enige Belg die zijn start wat gemist heeft. Hij probeert wel op te schuiven op een parcours dat niet het zijne is. . Sweeck is de enige Belg die zijn start wat gemist heeft. Hij probeert wel op te schuiven op een parcours dat niet het zijne is.

clock 15:01 15 uur 01. Iserbyt en Van der Haar zijn uitstekend weg. De twee topfavorieten klimmen zij aan zij de eerste helling op. . Iserbyt en Van der Haar zijn uitstekend weg. De twee topfavorieten klimmen zij aan zij de eerste helling op.

clock 15:00 15 uur match begonnen start time Let's go! We zijn eraan begonnen in Namen! Wie pakt de eerste hoofdprijs van het veldritseizoen?

clock 14:59 14 uur 59. Regen! Het is ondertussen goed beginnen te regenen. Dit gaat ongetwijfeld invloed hebben op het EK. . Regen! Het is ondertussen goed beginnen te regenen. Dit gaat ongetwijfeld invloed hebben op het EK.

clock 14:52 14 uur 52. De namen worden afgeroepen in Namen. 6 Belgen krijgen een plaats op de eerste startrij: Iserbyt, Vanthourenhout, Sweeck, Hermans, Soete en Vandeputte. . De namen worden afgeroepen in Namen. 6 Belgen krijgen een plaats op de eerste startrij: Iserbyt, Vanthourenhout, Sweeck, Hermans, Soete en Vandeputte.

clock 14:29 14 uur 29. Er doen vandaag 31 renners mee uit 12 landen. De Belgen en de Nederlanders kennen we, maar naar wie is het nog uitkijken? De Zwitser Kevin Kuhn, de Spanjaard Felipe Orts, de Tsjech Michael Boros en de Duitser Marcel Meisen zijn de meest klinkende namen. . Er doen vandaag 31 renners mee uit 12 landen. De Belgen en de Nederlanders kennen we, maar naar wie is het nog uitkijken?

clock 14:21 Het is ondertussen beginnen te regenen in Namen. Verandert dat iets aan het parcours? 14 uur 21. Het is ondertussen beginnen te regenen in Namen. Verandert dat iets aan het parcours?

clock 14:20 14 uur 20. De Citadel van Namen maakt zich stilaan klaar voor de apotheose van dit weekend. Wie haalt zijn slag thuis bij de profs? . De Citadel van Namen maakt zich stilaan klaar voor de apotheose van dit weekend. Wie haalt zijn slag thuis bij de profs?

clock 12:52 12 uur 52. Hermans: "Goed genoeg om mee te doen". Quinten Hermans werkte specifiek toe naar dit EK. Hoe goed is de renner van Tormans? "Ik ben fysiek zeker in orde", zegt hij na de verkenning. "Ik heb er alles aan gedaan om hier goed te zijn. Ik heb al veel gecrost en ben daar goed van gerecupereerd. Ik denk dat ik in de best mogelijke vorm aan de start sta." Is het crossgevoel er al bij Hermans? "Het is er nog niet volledig, maar het is goed genoeg om vandaag mee te doen." . Hermans: "Goed genoeg om mee te doen" Quinten Hermans werkte specifiek toe naar dit EK. Hoe goed is de renner van Tormans? "Ik ben fysiek zeker in orde", zegt hij na de verkenning.

"Ik heb er alles aan gedaan om hier goed te zijn. Ik heb al veel gecrost en ben daar goed van gerecupereerd. Ik denk dat ik in de best mogelijke vorm aan de start sta."

Is het crossgevoel er al bij Hermans? "Het is er nog niet volledig, maar het is goed genoeg om vandaag mee te doen."

clock 12:51 12 uur 51. We moeten zien dat we Van der Haar niet in een luxepositie brengen. Maar veel samenwerken zal er vandaag niet inzitten, de beste zal hier winnen. Quinten Hermans. We moeten zien dat we Van der Haar niet in een luxepositie brengen. Maar veel samenwerken zal er vandaag niet inzitten, de beste zal hier winnen. Quinten Hermans

clock 12:49 12 uur 49. Van der Haar: "Niet echt een tactisch plan". Lars van der Haar kwam ten val tijdens de verkenning. Hoe ligt de omloop in Namen erbij? "Snel en tricky, het ligt me wel", is de Nederlander tevreden na zijn eerste rondjes. "Het wordt opletten want de afdalingen liggen er snel bij. Ik ben wel wat zenuwachtig, zeker omdat ik als favoriet naar deze wedstrijd ben gekomen. Dat is leuk, het betekent dat ik goed gewerkt heb." Hoe gaat titelverdediger Van der Haar de wedstrijd aanpakken? "Ik heb niet echt een tactisch plan, maar het zullen de openingsronden zijn die zullen uitwijzen hoe we het gaan doen. Als iemand hier heel goed is, dan zal die vanzelf wel wegrijden." . Van der Haar: "Niet echt een tactisch plan" Lars van der Haar kwam ten val tijdens de verkenning. Hoe ligt de omloop in Namen erbij? "Snel en tricky, het ligt me wel", is de Nederlander tevreden na zijn eerste rondjes.

"Het wordt opletten want de afdalingen liggen er snel bij. Ik ben wel wat zenuwachtig, zeker omdat ik als favoriet naar deze wedstrijd ben gekomen. Dat is leuk, het betekent dat ik goed gewerkt heb."

Hoe gaat titelverdediger Van der Haar de wedstrijd aanpakken? "Ik heb niet echt een tactisch plan, maar het zullen de openingsronden zijn die zullen uitwijzen hoe we het gaan doen. Als iemand hier heel goed is, dan zal die vanzelf wel wegrijden."

clock 12:48 12 uur 48. Ik houd met iedereen rekening bij de Belgen: Sweeck is in blakende vorm, Hermans heeft hier naartoe gewerkt, Iserbyt is altijd gevaarlijk en Vanthourenhout is ook goed bezig. Lars van der Haar. Ik houd met iedereen rekening bij de Belgen: Sweeck is in blakende vorm, Hermans heeft hier naartoe gewerkt, Iserbyt is altijd gevaarlijk en Vanthourenhout is ook goed bezig. Lars van der Haar

clock 12:42 12 uur 42. Iserbyt: "We gaan een mooie cross krijgen". De profs hebben ondertussen het parcours verkend. Wat denkt Eli Iserbyt ervan? "Het is altijd een speciale cross, ik denk dat we een mooie wedstrijd gaan krijgen", is zijn antwoord zo'n twee uur voor de medaillestrijd. "Het is een belangrijke trui, maar veel deuren gaan er niet open als Europees kampioen. Ik heb een paar keer niet gewonnen, dat is niet leuk. Ik ga er vandaag extra hard voor." . Iserbyt: "We gaan een mooie cross krijgen" De profs hebben ondertussen het parcours verkend. Wat denkt Eli Iserbyt ervan? "Het is altijd een speciale cross, ik denk dat we een mooie wedstrijd gaan krijgen", is zijn antwoord zo'n twee uur voor de medaillestrijd.

"Het is een belangrijke trui, maar veel deuren gaan er niet open als Europees kampioen. Ik heb een paar keer niet gewonnen, dat is niet leuk. Ik ga er vandaag extra hard voor."

clock 12:41 12 uur 41. De planning van de Belgen is goed. Alle neuzen wijzen in dezelfde richting, maar we zijn vrij om zelf te koersen. Eli Iserbyt. De planning van de Belgen is goed. Alle neuzen wijzen in dezelfde richting, maar we zijn vrij om zelf te koersen. Eli Iserbyt

clock 12:01 12 uur 01. EK veldrijden Belgen vallen naast het podium bij de junioren, Franse topfavoriet is nieuwe kampioen

clock 10:41 10 uur 41. Nat of droog? Er wordt vanaf 13 u. regen voorspeld in de buurt van Namen. Als het echt water giet, dan zal het klimparcours hoe dan ook een gedaanteverwisseling ondergaan. . Nat of droog? Er wordt vanaf 13 u. regen voorspeld in de buurt van Namen. Als het echt water giet, dan zal het klimparcours hoe dan ook een gedaanteverwisseling ondergaan.

clock 19:25 19 uur 25. Het circuit van Namen is zwaar. Als de beste renners van de dag geen technische problemen hebben, wordt het een man-tegen-mangevecht en zal de beste winnen. Quinten Hermans. Het circuit van Namen is zwaar. Als de beste renners van de dag geen technische problemen hebben, wordt het een man-tegen-mangevecht en zal de beste winnen. Quinten Hermans

clock 19:22 19 uur 22. Iserbyt: "We zijn met 4 Belgen die kunnen meedingen voor de titel". De Belgische equipe leeft met vertrouwen toe naar het EK veldrijden, zondag in Namen. De Nederlander Lars van der Haar wordt de grootste uitdager voor de Belgen. Van der Haar is de titelverdediger. "We hebben een heel goed team en onze eerste missie zal zijn om, niet zoals vorig jaar een beetje het geval was, Lars van der Haar uit het oog te verliezen", blikt Eli Iserbyt vooruit. Iserbyt krijgt in Namen de steun van Quinten Hermans, Michael Vanthourenhout, Jens Adams, Daan Soete, Laurens Sweeck, Toon Vandebosch en Niels Vandeputte. "Op papier zijn er vier Belgen - Sweeck, Hermans, Vanthourenhout en ikzelf - die met Van der Haar kunnen meedingen naar de Europese titel", zei Iserbyt. "Ons vormniveau is vergelijkbaar en details zullen zondag het verschil maken. Ik zit in een goede vormperiode en zal het beste van mezelf geven en proberen de titel te veroveren." "Ik moet toegeven dat het EK het gemakkelijkst te winnen is omdat de grote namen er niet zijn. Van Aert, Pidcock en Van der Poel zullen in de andere kampioenschappen weer van de partij zijn, wat het veel moeilijker zal maken. De Europese trui is dan ook de minst prestigieuze van de drie titels, naast het WK en BK. Ik zou liever in een seizoen de drie klassementen winnen." Bondscoach Sven Vanthourenhout had eerder aangegeven dat hij zijn ploeg wilde zien rijden tegen Van der Haar. "Ja, maar het zal bijna onmogelijk zijn om als een blok op het circuit van de Citadel van Namen te rijden", voegde Quinten Hermans eraan toe. "Het is misschien mogelijk om een gat te laten of een gat te dichten als hij een kloof slaat, maar het circuit van Namen is zwaar. Als de beste renners van de dag geen technische problemen hebben, wordt het een man-tegen-mangevecht en zal de beste winnen." . Iserbyt: "We zijn met 4 Belgen die kunnen meedingen voor de titel" De Belgische equipe leeft met vertrouwen toe naar het EK veldrijden, zondag in Namen. De Nederlander Lars van der Haar wordt de grootste uitdager voor de Belgen. Van der Haar is de titelverdediger.

"We hebben een heel goed team en onze eerste missie zal zijn om, niet zoals vorig jaar een beetje het geval was, Lars van der Haar uit het oog te verliezen", blikt Eli Iserbyt vooruit.

Iserbyt krijgt in Namen de steun van Quinten Hermans, Michael Vanthourenhout, Jens Adams, Daan Soete, Laurens Sweeck, Toon Vandebosch en Niels Vandeputte. "Op papier zijn er vier Belgen - Sweeck, Hermans, Vanthourenhout en ikzelf - die met Van der Haar kunnen meedingen naar de Europese titel", zei Iserbyt. "Ons vormniveau is vergelijkbaar en details zullen zondag het verschil maken. Ik zit in een goede vormperiode en zal het beste van mezelf geven en proberen de titel te veroveren."

"Ik moet toegeven dat het EK het gemakkelijkst te winnen is omdat de grote namen er niet zijn. Van Aert, Pidcock en Van der Poel zullen in de andere kampioenschappen weer van de partij zijn, wat het veel moeilijker zal maken. De Europese trui is dan ook de minst prestigieuze van de drie titels, naast het WK en BK. Ik zou liever in een seizoen de drie klassementen winnen."

Bondscoach Sven Vanthourenhout had eerder aangegeven dat hij zijn ploeg wilde zien rijden tegen Van der Haar. "Ja, maar het zal bijna onmogelijk zijn om als een blok op het circuit van de Citadel van Namen te rijden", voegde Quinten Hermans eraan toe. "Het is misschien mogelijk om een gat te laten of een gat te dichten als hij een kloof slaat, maar het circuit van Namen is zwaar. Als de beste renners van de dag geen technische problemen hebben, wordt het een man-tegen-mangevecht en zal de beste winnen."