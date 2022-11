Michael Vanthourenhout geniet na EK-triomf: "De grootste zege uit mijn leven"

Na een loodzware cross heeft Michael Vanthourenthout zich in Namen tot Europees kampioen in het veld gekroond. De 28-jarige Belg toonde zijn technische meesterschap en hield zo Lars van der Haar af. "Dit doet heel veel deugd", reageerde de winnaar na afloop.

"Dit was een van de zwaarste wedstrijden die ik ooit reed", viel Vanthourenhout na de aankomst meteen met de deur in huis. Op het loodzware en modderige parcours in Namen was het zondag een strijd van man tegen man.

"Ik voelde dat mijn benen heel goed waren, maar ik maakte in ronde 2 of 3 een fout", sprak Vanthourenhout. "Het was heel lastig om Lars (van der Haar) daarna terug te pakken."

"Ik moest hem constant onder druk zetten, maar hij maakte ook veel fouten. Ik denk dat ik vandaag iets beter was op de schuine kant en dat ik daar het verschil heb gemaakt. Het was hectisch, met al dat volk hier. Het was moeilijk om jezelf in bedwang te houden."

Op zijn 28e wint Vanthourenhout voor het eerst een kampioenschap bij de elite. Als belofte was hij al Europees en wereldkampioen. "Dit betekent heel veel voor mij. Ik reed nog nooit in een kampioenentrui bij de elite, dit is de grootste zege uit mijn leven", klonk het.

"Het doet heel veel deugd. De voorbije weken waren iets minder, maar op de Koppenberg voelde ik vorige week beterschap, dat gaf vertrouwen. Ik voelde vandaag al bij de opwarming dat het goed zat. Ik kon hier naartoe komen, wetende dat het mijn parcours zou zijn. Dat gaf veel moraal."

Ploegbaas Mettepenningen: "Michael heeft bewezen dat hij met de druk kan omgaan"

Jurgen Mettepenningen, ploegbaas van Pauwels Sauzen-Bingoal zat zowel in het winnende als in het verliezende kamp. Zijn ene kopman won, zijn andere - Eli Iserbyt - moest teleurgesteld opgeven. "Maar vandaag moeten we enkel praten over de winnaar", sprak hij. "Eli heeft pech gehad, dat kan gebeuren. Dat is nu eenmaal de cross. Het is aan Eli om zich daar snel over te zetten. Maar vandaag telt alleen de zege van Michael Vanthourenhout: Europees kampioen worden op een schitterende manier." "Met de regenval was het parcours vandaag nog wat technischer geworden, dat speelde natuurlijk in Michael zijn kaart. We wisten dat het op de schuine kant en de technische stroken moest gebeuren. Het is een fantastisch gevoel dat het gelukt is."

