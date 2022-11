Eli Iserbyt geeft op in Namen en heeft daar een verrassende verklaring voor: "Ik dacht dat het beter was"

Iserbyt geeft tekst en uitleg bij zijn opgave:

"Jammer, want ik had een heel goed gevoel"

"Bij de eerste schuine kant raakte ik uit evenwicht en moest ik van de fiets", vertelde Iserbyt nog tijdens het EK bij Sporza-reporter Christophe Vandegoor.

"Omdat mijn ketting eraf lag, moest ik even lopen. Toen ik weer op mijn fiets sprong, voelde ik iets in mijn linkerbeen. Een verrekking of een verdraaiing? Ik heb geen idee, maar ik weet wel dat ik hevige pijn had. Jammer, want tot dan had ik een heel goed gevoel. Mijn start was prima."

Van terugvechten was geen sprake meer. Iserbyt voelde meteen dat hij links geen kracht meer kon zetten en gaf vroeg in de race op.

"Het was heel raar", zei hij nog. "Ik moet zeggen dat ik sinds mijn rugproblemen met een soort gevoelloosheid aan mijn linkerkant kamp. Ik dacht dat het beter was, maar het speelde vandaag weer op."

"Het probleem zit niet meer bij mijn rug zelf. Maar kijk, ik wil me er niet achter wegsteken dat ik ergens iets chronisch heb. Het is onder controle, maar met een verkeerde beweging is het weer geïrriteerd."