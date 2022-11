UCI geeft update over Toon Aerts: "Kunnen nog niet zeggen wanneer procedure afgerond wordt"

Op de Koppenberg protesteerden de supporters van Toon Aerts gisteren met spandoeken en chrysanten (voor de UCI). Ze betreuren het feit dat de UCI hun wielerheld te lang in het ongewisse laat.

De UCI heeft vandaag dan toch van zich laten horen met een update.

"Gewoonlijk geven we geen commentaar op lopende zaken zoals die van Toon Aerts", opent de UCI in een persmededeling.





"Maar omdat er onjuiste of onvolledige info gepubliceerd is over deze procedure, wenst de UCI enkele zaken te verduidelijken."