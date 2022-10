Sweeck gefrustreerd over aanpak Iserbyt: "Kinderachtig, mijn respect heeft hij vandaag niet"

"Koers is koers en dan mag je het hard spelen, maar het is kinderachtig hoe ze het soms doen. Mijn respect heeft hij vandaag niet."

Dat Iserbyt in de slotfase nog een eindschot had, "verraste" Sweeck dan ook. "Als je de hele tijd in het wiel hebt gezeten, dan win je volgens mij onverdiend."

"Het ploegenspel? Ze vergaten dan wel dat de winnaar al weg was. Als we minder naar elkaar kijken, doen we gemakkelijker mee voor de overwinning. Als je een kampioen wil zijn, moet je je verantwoordelijkheid nemen."

Eli Iserbyt viel wat uit de lucht toen hij de uitspraken van Sweeck vernam. "De enige die veel in het wiel zat, was Quinten (Hermans, red). "Laurens wou altijd als eerste in het zand zitten, dus liet ik hem doen."

"Het is jammer dat hij dat zegt, omdat ik altijd koers wil maken", aldus Iserbyt. "We waren de enigen die koers hebben gemaakt in Fayetteville, Waterloo en Tabor. Ook vandaag was de eerste demarrage van Michael en was ik de enige die probeerde om naar Lars te rijden."

"Laurens rijdt wel tempo, maar niet snel genoeg om ons eraf te rijden. Hij is gewoon gefrustreerd dat hij nog niet heeft gewonnen."

Iserbyt kon het niet laten om op zijn beurt dan maar een prikje uit te delen. "Laurens beseft nu hoe luxueus het vorig jaar was in ons team, omdat Michael en ik de kastanjes uit het vuur haalden. Het hoort erbij dat je als kopman iets meer moet doen dan normaal."