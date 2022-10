Dubbele lekke band nekt koploper Van der Haar in Ruddervoorde, Eli Iserbyt erop en erover

Eli Iserbyt is na zijn 3 op 3 in de Wereldbeker ook begonnen met een 1 op 1 in de Superprestige. In Ruddervoorde leek Lars van der Haar nochtans op weg naar de zege, maar de Nederlander kreeg in het slot af te rekenen met een dubbele lekke band. Iserbyt ging erop en erover. Laurens Sweeck eindigde tweede, Van der Haar derde.

Een afterparty met Regi in Ruddervoorde? Eli Iserbyt had wel zin om ook in de Superprestige zijn handjes in de lucht te steken. Maar dan moet je wel beter starten: de leider in de Wereldbeker opende op de 15e plek. Al kan het ook altijd slechter. Laurens Sweeck stond na een zwakke start voor een nog zwaardere inhaalrace. Toch konden ze op het razendsnelle parcours allebei nog aanpikken voorin, al kostte dat wel wat krachten. Michael Vanthourenhout rook zijn kans en trok na drie ronden stevig door. "Ik hoop dat Eli niet alles wint", had hij vooraf gewenst, maar dan wel met een eigen zege in het achterhoofd. Dat Europees kampioen Lars van der Haar zou overnemen en wegrijden, was niet zijn bedoeling. Iserbyt zag het gevaar en ging in de tegenaanval, maar leek na een stevige inspanning toch de handdoek in de ring te gooien. Ook met vijf achtervolgers in zijn nek kraakte Van der Haar niet. Maar zijn achterband vertoonde wel barstjes. Twee keer reed de Europese kampioen op korte tijd lek. Het gaf Iserbyt de kans om genadeloos over te nemen. Sweeck had zijn beste krachten verbruikt en moest vrede nemen met de 2e plek. De onfortuinlijke Van der Haar eindigde wel nog op het podium.

Iserbyt: "Een gelukkig schot in de roos"

"Mijn start was heel slecht", gaf Iserbyt toe. "Ik heb enorm veel energie verloren in de eerste twee ronden. De rest had natuurlijk ook gezien dat Laurens en ik achterop zaten." "Toen ik vooraan aansloot, wou ik temporiseren, maar er was wel altijd iemand die versnelde. Ik maakte ook te veel fouten, omdat ik misschien iets te weinig bandendruk had." "Na een fietswissel heb ik het dan even geprobeerd, maar ik wou ook niet te diep gaan met de Wereldbekercross in Maasmechelen in het achterhoofd. Ik dacht dan dus aan de 2e plek."



"Maar na wat goede beurten door het zand van Sweeck en de lekke banden van Van der Haar kwamen we toch dichter. Dit was de minste van al mijn wedstrijden. Het was een gelukkig schot in de roos."

Ook voor Iserbyt was het zwoegen in het zand van Ruddervoorde.

Van der Haar: "Kut met peren"

Lars van der Haar zag een zekere zege door zijn neus geboord. "Voor jullie was het misschien een thriller, maar voor mij is het kut met peren", zei hij. "De eerste keer is nog pech, maar de tweede keer is gewoon dom." "Je weet dat je op het einde van de brug je achterwiel moet optillen, maar ik knal er vol op. Mijn tweede band was nog sneller lek dan de eerste. Ik had 90 procent kans op de zege, maar nu was het dus die 10 procent pech." "Ik had een hele goede dag. Ik trek mijn goede vorm door, maar ik baal als een stekker. Het is echt zuur dat ik hier niet kan winnen."

Sweeck, Iserbyt en Van der Haar op het podium, ongetwijfeld met gemengde emoties.

Fase per fase clock 16:09 16 uur 09 match afgelopen end time Iserbyt wint Eli Iserbyt heeft na 3 op 3 in de Wereldbeker ook zijn eerste zege in de Superprestige beet. Laurens Sweeck vloekt als 2e. De ongelukkige Lars van der Haar moet vrede nemen met een 3e plek. clock 16:08 16 uur 08. Iserbyt komt ook de laatste zandstrook zonder kleerscheuren door, terwijl Sweeck nog eens demonstreert in de achtervolging. Het volstaat niet voor de zege. . Iserbyt komt ook de laatste zandstrook zonder kleerscheuren door, terwijl Sweeck nog eens demonstreert in de achtervolging. Het volstaat niet voor de zege. clock 16:07 16 uur 07. Voor Sweeck lijkt het nog maar eens een 2e plek te worden dit seizoen. Volgt in Maasmechelen, de Koppenbergcross of het EK wel een bekroning van zijn vorm? . Voor Sweeck lijkt het nog maar eens een 2e plek te worden dit seizoen. Volgt in Maasmechelen, de Koppenbergcross of het EK wel een bekroning van zijn vorm? clock 16:06 16 uur 06. clock 16:05 16 uur 05. Het was een thriller van formaat, met verschillende plotwendingen, maar er lijkt nu toch weer dezelfde winnaar uit de bus te komen. Eli Iserbyt is op weg om ook zijn rekening in de Superprestige te openen. . Het was een thriller van formaat, met verschillende plotwendingen, maar er lijkt nu toch weer dezelfde winnaar uit de bus te komen. Eli Iserbyt is op weg om ook zijn rekening in de Superprestige te openen. clock 16:04 16 uur 04. Eli Iserbyt weet nu niet meer van ophouden. Hij stormt de trap op, Sweeck komt geen meter dichterbij. . Eli Iserbyt weet nu niet meer van ophouden. Hij stormt de trap op, Sweeck komt geen meter dichterbij. clock 16:02 Slotronde. Wat een omwenteling! Iserbyt gaat als leider de slotronde in. Laurens Sweeck heeft al veel krachten verbruikt en volgt al op 10 seconden. Van der Haar moet nog de materiaalpost door. . 16 uur 02. last km Slotronde Wat een omwenteling! Iserbyt gaat als leider de slotronde in. Laurens Sweeck heeft al veel krachten verbruikt en volgt al op 10 seconden. Van der Haar moet nog de materiaalpost door. clock 16:01 Van der Haar opnieuw lek. Hoeveel pech kan je hebben? Lars van der Haar heeft opnieuw een lekke band. In geen tijd verkoopt Iserbyt hem een oplawaai. Sweeck zit ondertussen vast achter Van der Haar. . 16 uur 01. flat tyre Van der Haar opnieuw lek Hoeveel pech kan je hebben? Lars van der Haar heeft opnieuw een lekke band. In geen tijd verkoopt Iserbyt hem een oplawaai. Sweeck zit ondertussen vast achter Van der Haar. clock 16:01 16 uur 01. Sweeck lijkt verrast. Iserbyt heeft Van der Haar bij de lurven gevat. Wordt het een tweestrijd of driestrijd? . Sweeck lijkt verrast. Iserbyt heeft Van der Haar bij de lurven gevat. Wordt het een tweestrijd of driestrijd? clock 16:00 16 uur . De achtervolgers hebben bloed geroken clock 16:00 16 uur . Eli Iserbyt neemt over van Laurens Sweeck. Is dit de doodsteek voor Van der Haar? De leider van de Wereldbeker kiest zijn moment uit om tegen te prikken. . Eli Iserbyt neemt over van Laurens Sweeck. Is dit de doodsteek voor Van der Haar? De leider van de Wereldbeker kiest zijn moment uit om tegen te prikken. clock 15:59 15 uur 59. Van der Haar wil zijn overwinning nog niet loslaten. Hij houdt Sweeck en Iserbyt op 6 seconden. . Van der Haar wil zijn overwinning nog niet loslaten. Hij houdt Sweeck en Iserbyt op 6 seconden. clock 15:58 15 uur 58. De zandbak wordt plots nog wat crucialer. Met een derde goede passage op een rij zal Sweeck de kloof helemaal kunnen dichten. Afwachten of hij er raakt. . De zandbak wordt plots nog wat crucialer. Met een derde goede passage op een rij zal Sweeck de kloof helemaal kunnen dichten. Afwachten of hij er raakt. clock 15:57 13 seconden. Lars van der Haar heeft een oplawaai gekregen door de lekker band. Sweeck en Iserbyt hebben bloed geroken. . 15 uur 57. time difference 13 seconden Lars van der Haar heeft een oplawaai gekregen door de lekker band. Sweeck en Iserbyt hebben bloed geroken. clock 15:56 Lekke band voor Van der Haar. Dan toch nog problemen voor Lars van der Haar. De koploper staat lek, terwijl Sweeck de zandbak weer helemaal overleeft. Hoe snel kan hij van fiets wisselen. . 15 uur 56. flat tyre Lekke band voor Van der Haar Dan toch nog problemen voor Lars van der Haar. De koploper staat lek, terwijl Sweeck de zandbak weer helemaal overleeft. Hoe snel kan hij van fiets wisselen. clock 15:55 15 uur 55. Er zit geen spatje verval op Van der Haar. Ook de zandbak brengt hem niet in de problemen. De Nederlander moet nog 2 ronden overleven. . Er zit geen spatje verval op Van der Haar. Ook de zandbak brengt hem niet in de problemen. De Nederlander moet nog 2 ronden overleven. clock 15:52 15 uur 52. Van der Haar stampt door, terwijl in zijn rug een broederschap ontstaat tussen Sweeck en Iserbyt. Vormt het Belgische duo nog een bedreiging? . Van der Haar stampt door, terwijl in zijn rug een broederschap ontstaat tussen Sweeck en Iserbyt. Vormt het Belgische duo nog een bedreiging? clock 15:50 15 uur 50. Boost voor Sweeck. Met nog 3 ronden te gaan nadert Sweeck tot op 21 seconden. Krijgen we nog een spannend slot? . Boost voor Sweeck Met nog 3 ronden te gaan nadert Sweeck tot op 21 seconden. Krijgen we nog een spannend slot? clock 15:49 15 uur 49. Laurens Sweeck raapt de handdoek, die Iserbyt in de ring gooide, opnieuw op. Hij knaagt opnieuw aan de voorsprong van Van der Haar en knalt helemaal tot boven in het zand. . Laurens Sweeck raapt de handdoek, die Iserbyt in de ring gooide, opnieuw op. Hij knaagt opnieuw aan de voorsprong van Van der Haar en knalt helemaal tot boven in het zand. clock 15:48 15 uur 48. De veldrit in Ruddervoorde ontbreekt nog op het palmares van Van der Haar. Ook die lijkt hij na vandaag te mogen afvinken. . De veldrit in Ruddervoorde ontbreekt nog op het palmares van Van der Haar. Ook die lijkt hij na vandaag te mogen afvinken. alles weergeven alles weergeven arrow-circle