Aniek van Alphen boekt mooiste zege na prangend duel tegen Denise Betsema in Boom

Een moddercross zoals in 2021 kregen we dit jaar niet in Boom. Op een gewijzigd en hard parcours in De Schorre konden de klimmersbenen zich uitleven. Ceylin Alvarado startte na haar Superprestigezeges in Merksplas en in Niel als topfavoriete, bij afwezigheid van Van Empel en Pieterse.



Al meteen na de start kregen de rensters hoogtemeters voor de wielen. Lichtgewichten Kata Blanka Vas en Shirin van Anrooij toonden al vroeg dat het hen menens was, Denise Betsema kon na een moeizame start haar wagonnetje aanhaken.



Wat volgde was een spannend steekspel tussen de drie leidsters, maar niemand raakte weg. Op een dikke twee ronden van het eind sloeg Betsema toch een kloof, Vas en Van Anrooij werden weggeblazen, maar de verrassende Van Alphen kwam plots vooraan aandraven.



Vervolgens sloeg de pechduivel toe bij Betsema: een lekke band leek haar winstkansen te hypothekeren, Van Alphen was de pijp uit. Een eerste grote zege wenkte voor de 23-jarige Nederlandse, maar Betsema vocht terug en kon onder het geluid van de bel terug vooraan aansluiten.



In de slotronde gunde de twee leidsters mekaar geen duimbreed. Een sprint moest beslissing brengen en daarin toonde Van Alphen zich finaal de sterkste tegen een moegestreden Betsema. Als troostprijs wordt die laatste wel opnieuw leidster in de Superprestige, zij neemt de troon over van Alvarado.