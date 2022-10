Iserbyt en Van der Haar klagen over stenen op parcours: "Volgend jaar komen we hier niet meer terug"

"De organisatie had één steen aangeduid met een oranje spuitbus. Maar dat was belachelijk."



Eli Iserbyt spuwde na de veldrit in Maasmechelen met kritiek. "Mijn valpartij was puur het gevolg van een hoop stenen die in die bocht lagen", zei de Wereldbeker-leider.

"Mijn voorwiel gleed weg en ik heb er twee bebloede knieën aan overgehouden. Het is niet omdat ik hier niet win, dat ik kritiek heb. Je had gewoon nergens grip en al helemaal niet in de bochten."

"Dit was geen parcours om een Wereldbekercross op te rijden. Volgend jaar komen we hier niet meer terug."

Wat moet er gebeuren om Iserbyt volgend jaar toch nog naar Maasmechelen te lokken?

"Als ze hun best doen, alle stenen uitgraven en er mooi gras op zaaien, is dit parcours een meerwaarde."