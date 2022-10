Ontketende Laurens Sweeck neemt in Maasmechelen zoete wraak op zijn ex-ploegmakker

Sweeck rook bloed en ging solo. In de slotronde reed hij nog lek, maar dat was ook zijn concurrenten al overkomen. De leeglopers werden dus eerlijk verdeeld.

Toen Iserbyt hem probeerde te temmen, ging de Wereldbekerleider in de fout. Hij schoof onderuit, weg 4e zege op een rij in het regelmatigheidscriterium.

Laurens Sweeck (28) is geen veelwinnaar. Na een nieuwe 2e plaats gisteren in Ruddervoorde verweet hij ex-ploegmaat en winnaar Eli Iserbyt passief te crossen.

Sweeck: "Leven in de brouwerij"

Laurens Sweeck glunderde. "Dit doet enorm veel deugd", reageerde hij. "Eindelijk lacht het geluk mij eens toe."

"Ik startte goed en had meteen een goed gevoel in mijn benen. We moesten op onze limiet rijden in de bochten en ik heb het gehaald."

"Het is mijn eerste zege ooit in een Wereldbekercross", stipte de 28-jarige Sweeck nog aan. "Hier heb ik lang op gejaagd."

Speelden de frustraties van gisteren een rol? "Neen, maar het is wel goed dat er wat animo is na de laatste cross. Dat brengt leven in de brouwerij", besloot de winnaar in Maasmechelen.