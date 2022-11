Xaydee Van Sinaey (3e) bezorgt België eerste EK-medaille, Nederlandse Molengraaf is kampioene bij junioren

De Italiaanse Valentina Corvi en de Britse Cat Ferguson schoten in Namen het beste uit de startblokken. Pas in de tweede van vier ronden sloot topfavoriete Lauren Molengraaf voorin aan met in haar wiel Belgisch kampioene Xaydee Van Sinaey.

Toen Molengraaf, winnares van de WB-crossen in Tabor en Maasmechelen, in de voorlaatste ronde nog een versnelling hoger schakelde, konden enkel Corvi en Van Sinaey nog volgen. Met z'n drieën doken de meisjes de slotronde in.

Daarin kon enkel Corvi het tempo van Molengraaf nog aan, maar veel zat er niet meer in de tank van de Italiaanse. Molengraaf maakte op het einde het verschil en kwam uiteindelijk solo over de finishlijn.

Xaydee Van Sinaey werd knap 3e op een tiental seconden, met Shanyl De Schoesitter (10e) finishte nog een Belgische in de top 10.