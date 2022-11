Zelfs pech kan haar niet afstoppen: Fem van Empel soleert naar goud op EK veldrijden

Ook de Belgische vrouwen zijn binnen na een figurantenrol voor eigen volk. Norbert Riberolle is 13e geworden, Verdonschot 14 en Cant 17e.

15 uur 53. Ook de Belgische vrouwen zijn binnen na een figurantenrol voor eigen volk. Norbert Riberolle is 13e geworden, Verdonschot 14 en Cant 17e. .

clock 15:52

15 uur 52. We krijgen geen volledig Nederlands podium in Namen, want Vas is als derde gefinisht, voor Betsema en de verrassende Italiaanse Sara Casasola. .