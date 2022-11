Europees kampioene Fem van Empel (20): "Ik wist dat er in Namen nog veel mogelijk is na pech"

Ceylin del Carmen Alvarado was na haar tweede plaats heel emotioneel in Namen. Wat kwam er allemaal naar boven? "Een beetje vanalles: tranen van vreugde, van verdriet, van ontlading,... Eindelijk is het eens geluk!"

"Ik ben er tot het einde in blijven geloven en ging ervanuit dat ik tot op de finishlijn kon strijden voor goud. We zaten in een 50/50-situatie en ik schatte mijn kansen best hoog in. Jammer genoeg is het dan niet gelukt om te winnen door die slipper, maar het was wel een mooie strijd."