EK veldrijden komt te vroeg voor Lucinda Brand: "Kan mijn titel niet verdedigen"

Lucinda Brand liep eind oktober een breukje op in haar hand bij een val tijdens de verkenning van de WB-cross in Tabor. Daarmee werden haar EK-kansen in één klap gehypothekeerd, al was er nog even hoop toen ze wel opgenomen werd in de Nederlandse selectie voor het EK.

Maar 2 dagen voor het EK in Namen blijkt dat de wedstrijd toch te vroeg komt voor de titelverdedigster. "De revalidatie verloopt heel goed en in een wegwedstrijd zou ik zeker kunnen starten, maar in Namen zal ik helaas mijn titel niet kunnen verdedigen", laat Brand weten.

"Namen is een heel technisch parcours waar controle heel belangrijk is. Ik ben nog maar 80 procent en dat is niet genoeg om mee te strijden voor de overwinning. Ik blijf de komende week focussen op mijn herstel en training om zo de laatste stappen te zetten richting rentree in een wedstrijd."