Pech voor Lucinda Brand: Nederlandse is weken out door breuk in de hand en mist EK

Tijdens de verkenning van de Wereldbekercross in het Tsjechische Tabor, die zondag op het programma, sloeg het noodlot toe voor Lucinda Brand.

Onze man ter plaatse zag hoe Brand onderuit ging bij het experimenteren met een andere lijn op parcours. Ze belandde onzacht met haar hand tegen een paaltje.

De Nederlandse liep daarbij een breuk in haar rechter middenhandsbeen op. Brand werd lokaal al verzorgd, maar zal in België een operatie ondergaan in het ziekenhuis van Herentals.

Hoelang Brand uit is, is nog niet duidelijk. Hoe dan ook zal ze een kruis moeten maken over haar deelname aan het komende EK in Namen over twee weken, waar ze als titelverdedigster zou starten.

Brand zou zondag als een van de favorieten starten in Tabor, de derde Wereldbekermanche van het seizoen. Ze werd in de eerste twee manches, de voorbije twee weken in Waterloo en Fayetteville in de Verenigde Staten, respectievelijk derde en tweede.

Ze won dit seizoen tot dusver één cross, op 1 oktober in Meulebeke. Vorig seizoen schreef ze liefst twintig zeges op haar naam.