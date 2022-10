Ploegleider Lars Boom: "Een demonstratie van Blanka? U mag dat zeggen"

De wereldbeker in Tabor is speciaal voor Blanka

"Ik had aan Blanka gezegd dat ze van bij de start goed moest kijken wie er mee was. Halfweg koers is ze nog even in het wiel gaan zitten en toen is ze versneld. Dus dat was goed."

"U mag dat zeggen", zegt Lars Boom lachend op de vraag of zijn pupil een demonstratie gegeven heeft in Ardooie. "Ik zag veel overgave bij Blanka en er zat echt snee op de benen. Dus het zag er echt wel goed uit."

Ik zie iemand die best wel rustig is voor elke start

Dit weekend rijdt Vas haar eerste wereldbeker van het seizoen, in het Tsjechische Tabor. Tsjechië ligt haar wel, want ze won er dit jaar al drie (kleinere) crossen. Maar er is nog een reden waarom Tabor een speciaal moment wordt.





"Ze vindt het een mooi rondje. Bovendien komt een groot deel van haar familie ook altijd kijken omdat het in de buurt is van Hongarije. Hierdoor was ze vorig jaar wel nerveus aan de start, maar dat is wel veranderd", legt haar ploegleider uit.



"Ik zie iemand die best wel rustig is voor elke start. Ze straalt iets uit en dat stelt me wel gerust voor de komende crossen."