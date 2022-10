Paul Herygers over VS-crossen: "Sweeck weet nu zelf ook dat hij tot meer in staat is"

Vorige week in Waterloo soleerde wereldbekereindwinnaar Iserbyt naar de zege, met een halve minuut voorsprong op Laurens Sweeck, gisteren in Fayetteville ging het weer tussen de twee en besliste een prangend spurtje.



Laurens Sweeck is voor Herygers dé figuur van de VS-trip. "Het is vreemd om hem gisteren mee een klimkoers te zien domineren. Dat is een teken dat hij toch wel heel goed in orde is."



"Maar de anticlimax is dan wel dat hij zich laat kloppen in de sprint. Als je aan 10 mensen vraagt, wie die sprint had moeten winnen, zouden er 9 - en ik ook - Sweeck zeggen."



Waarom rijdt Sweeck, die op 1 september overstapte van Pauwels Sauzen-Bingoal naar Crelan-Fristads, zo goed bergop? "Hij blinkt", stelt Herygers vast. "Is dat nu omdat hij een andere trui aanheeft? Hij staat alvast scherp."





Dat belooft voor de komende crossen voor de snelle zandkliever. "Al komen er niet te veel aan die 100 procent in zijn kaart spelen. Met zijn zware carrosserie is de cross hard."



"Tabor is weer bergop en lastig. Maar moesten ze hem nu of volgende week loslaten in een zandcross, dan durf ik bijna voor de koers te zeggen wie wint."

In de VS won evenwel Iserbyt. "Hij klopt Sweeck in de sprint, daar moet je ook een pak lof voor hebben. Hij kwam met de juiste versnelling uit het wiel, wind op. Sweeck was iets te overmoedig blijkbaar."