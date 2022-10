IJzersterke Fem van Empel klaart de klus in de sprint tegen landgenotes Brand en Worst

Fase per fase

Fase per fase

clock 20:21 20 uur 21. Van Empel is ook in Fayetteville oppermachtig in sprintje. Van Empel is ook in Fayetteville oppermachtig in sprintje

clock 20:20 20 uur 20 match afgelopen end time Van Empel wint! In de sprint met z'n drieën is er niets te doen aan Van Empel. De jonge Nederlandse wint met sprekend gemak haar tweede WB-cross van het seizoen.

Brand is 2e, Worst 3e.

clock 20:19 20 uur 19. We gaan sprinten. Nummer 1 voor Brand in de WB of wint Van Empel opnieuw? . We gaan sprinten Nummer 1 voor Brand in de WB of wint Van Empel opnieuw?

clock 20:18 20 uur 18. Van Empel neemt niet over, maar maakt toch indruk met haar lange stelten. . Van Empel neemt niet over, maar maakt toch indruk met haar lange stelten.

clock 20:18 20 uur 18. Tussen hangen en wurgen komt Worst toch weer aansluiten bij het begin van de lange trap. . Tussen hangen en wurgen komt Worst toch weer aansluiten bij het begin van de lange trap.

clock 20:17 20 uur 17. Brand en Van Empel zijn toch te goed, de anderen moeten er weer af. . Brand en Van Empel zijn toch te goed, de anderen moeten er weer af.

clock 20:16 20 uur 16. Brand begint op kop aan de klim, met Worst, Van Empel en Betsema in het wiel. Scheurt het hier nog? . Brand begint op kop aan de klim, met Worst, Van Empel en Betsema in het wiel. Scheurt het hier nog?

clock 20:15 20 uur 15. Van Empel springt pas in derde positie over de balkjes. Hier laat de 20-jarige zich toch wat verrassen. . Van Empel springt pas in derde positie over de balkjes. Hier laat de 20-jarige zich toch wat verrassen.

clock 20:14 20 uur 14. Brand trekt het tempo met een ruk de hoogte in. Betsema en Van Empel lossen het wiel niet. . Brand trekt het tempo met een ruk de hoogte in. Betsema en Van Empel lossen het wiel niet.

clock 20:13 Laatste ronde. We duiken met 5 de slotronde in omdat Van Empel en Brand niet meer doortrokken. Alles kan dus nog in Fayetteville. . 20 uur 13. last km Laatste ronde We duiken met 5 de slotronde in omdat Van Empel en Brand niet meer doortrokken. Alles kan dus nog in Fayetteville.

clock 20:08 20 uur 08. Brand dicht het gaatje weer, maar Van Empel lijkt nu toch in het voordeel. . Brand dicht het gaatje weer, maar Van Empel lijkt nu toch in het voordeel.

clock 20:08 20 uur 08. Van Empel springt. Van Empel vliegt als enige over de balkjes en neemt meteen 20m. . Van Empel springt Van Empel vliegt als enige over de balkjes en neemt meteen 20m.

clock 20:07 20 uur 07. Brand neemt nu toch nog een keer over van Van Empel, Worst komt gevaarlijk dichtbij. . Brand neemt nu toch nog een keer over van Van Empel, Worst komt gevaarlijk dichtbij.

clock 20:05 20 uur 05. Einde ronde 5. Nog twee ronden op de teller en de spanning stijgt. De voorsprong van Van Empel en Brand is maar een paar seconden op Van der Heijden, Betsema en Worst. . Einde ronde 5 Nog twee ronden op de teller en de spanning stijgt. De voorsprong van Van Empel en Brand is maar een paar seconden op Van der Heijden, Betsema en Worst.

clock 20:03 20 uur 03. Brand en Van Empel zijn niet van plan om nog iemand te laten terugkeren. Het tempo van de jonge Nederlandse ligt toch wat lager dan dat van de Europese kampioene. . Brand en Van Empel zijn niet van plan om nog iemand te laten terugkeren. Het tempo van de jonge Nederlandse ligt toch wat lager dan dat van de Europese kampioene.

clock 20:02 Betsema er weer af. Lang heeft het avontuur van Betsema voorin niet geduurd, want met een kettingprobleem staat ze plots te voet. . 20 uur 02. mechanical breakdown Betsema er weer af Lang heeft het avontuur van Betsema voorin niet geduurd, want met een kettingprobleem staat ze plots te voet.

clock 20:00 20 uur . Betsema neemt haar lievelingspositie meteen in: de koppositie. . Betsema neemt haar lievelingspositie meteen in: de koppositie.

clock 20:00 Brand en Van Empel gaan er alleen vandoor. 20 uur . Brand en Van Empel gaan er alleen vandoor

clock 19:59 19 uur 59. Daar is Betsema. Op het einde van de vierde ronde komt Betsema zowaar aansluiten. We hebben nu drie Nederlandse vrouwen voorin. . Daar is Betsema Op het einde van de vierde ronde komt Betsema zowaar aansluiten. We hebben nu drie Nederlandse vrouwen voorin.