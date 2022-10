Twee op een rij voor Eli Iserbyt in de VS, Laurens Sweeck plooit pas na millimeterspurt

Het duurde lang voor de cross in Fayetteville, waar in februari nog het WK werd gereden, echt openbrak. Toon Vandebosch gooide na de eerste ronde wel als eerste zijn knuppel in het hoenderhok, maar ver reed hij niet weg.

In de vierde ronde was Michael Vanthourenhout helemaal op toerental gekomen na een mindere start. Ook zijn poging leidde nergens toe.

Drie ronden voor het einde achtte Eli Iserbyt zijn moment gekomen. De WB-leider vloog als een bezetene omhoog op de enige klim van de omloop, enkel ploegmaat Vanthourenhout en de verrassend sterke Laurens Sweeck konden nog net volgen.

In de slotronde probeerde Iserbyt op datzelfde klimmetje de koers in een beslissende plooi te leggen, maar Sweeck kraakte niet.

Plots was de snellere Sweeck de favoriet voor de dagzege, maar in de sprint ging het toch nog mis voor de ex-kampioen van België. Hij stak een hand uit naar zijn allereerste WB-zege, maar ging van te ver aan in de sprint. Iserbyt ging er nog net over, goed voor een twee op twee in de VS.