Cross in Benidorm lijkt Van Aert aan te kondigen: "Maar dat is een misverstand"

Een twitterpost van de Wereldbekercross van Benidorm leek te suggereren dat Wout van Aert er op 22 januari present zou tekenen. Niet onlogisch, twee weken voor het WK veldrijden.

Maar enkele uren later stuurden de organisatoren een verduidelijking de wereld in. "Sorry voor het misverstand. We hebben niet aangekondigd dat Wout van Aert deelneemt aan onze race, dit was gewoon een stukje over zijn carrière."

"Hoe dan ook, Wout, we zouden je natuurlijk wel héél graag zien racen in Benidorm op 22 januari!"