Zdenek Stybar gaat deze winter weer meer crossen: "Met als doel het WK veldrijden in Tabor 2024"

In de herfst van zijn carrière wil Zdenek Stybar terugkeren naar zijn roots.

De 36-jarige Tsjech zal over 10 dagen deelnemen aan het WK gravel in Italië (in de regio Veneto). 2 weken later trapt Stybar normaal gezien zijn veldritcampagne af in de Wereldbeker in Tabor.

"Er is geen specifieke overeenkomst met Zdenek, maar we hebben afgesproken dat hij dit jaar zeker in Tabor moet starten", klinkt het bij de Tsjechische organisatoren.

"Welke crossen Zdenek nog zal rijden, zal afhangen van hoe goed hij het doet in Tabor."

Stybar ruilt Quick Step-Alpha Vinyl volgend seizoen in voor Team BikeExchange-Jayco. Alles lijkt erop te wijzen dat hij op het WK in Tabor 2024 voor eigen volk afscheid wil nemen van de wielersport.

"Zdenek wil deze winter gedeeltelijk terugkeren naar het veldrijden om in 2024 deel te nemen aan het WK in Tabor", zegt Tsjechisch bondscoach Petr Kloucek.



Het was in datzelfde Tabor dat Stybar 12 jaar geleden zijn eerste van 3 wereldtitels behaalde in het veld.