Nieuwkomer Gullegem maakt kalender voor Superprestige veldrijden compleet

De veldrit in Gullegem is een vrij jonge veldrit, die nog maar sinds 2018 als losse cross op de kalender staat. Nu zetten ze een plaatsje hogerop, als lid van de Superprestige.

"Gullegem staat zo meteen tussen monumenten als Ruddervoorde, Heusden-Zolder en Diegem", zegt de organisatie.

"Met Gullegem hebben we een bijzonder enthousiaste partner gevonden", zegt Tomas Van Den Spiegel, de CEO van Flanders Classics. "We kijken nu al uit naar een mooie wedstrijd in het laatste weekend van de kerstvakantie, één weekend voor de nationale kampioenschappen."

Voor de rest heeft Flanders Classics met de datum van de cross in Boom geschoven. Die veldrit vindt nu plaats op 3 december. Het neemt zo de vrije plaats in van Gavere, dat opschuift naar 26 december.