Niet te kloppen in zijn eerste cross, Quinten Hermans is heer en meester in Ardooie: "Wil EK winnen"

Quinten Hermans heeft indruk gemaakt in zijn eerste cross van het seizoen. De renner van Tormans pakte halverwege de cross in Ardooie het commando over en liet niet meer los. Uiteindelijk had hij bijna een minuut voorsprong op de nummer 2, de Spanjaard Felipe Orts.

Op het WK wielrennen in Wollongong was het al duidelijk dat Quinten Hermans in topvorm is. Hij was er in volle finale de gedroomde bondgenoot van Remco Evenepoel. Het uitstapje naar de VS (Waterloo en Fayetteville) liet hij links liggen, maar dat heeft geen enkele invloed gehad op zijn conditie. Integendeel. In Ardooie keek hij de eerste ronden de kat uit de boom. Maar toen halverwege de cross Stybar aan kop kwam, vond ook Quinten Hermans dat het tijd was om over te pakken. Hermans kreeg eerst nog Laurens Sweeck en de Spanjaard Felipe Orts mee, maar dat duldde hij niet echt lang. Uiteindelijk won hij met meer dan een straatlengte voorsprong op de Spanjaard Felipe Orts.

Reacties na de cross: Hermans wil Europees kampioen worden, Sweeck blijft achter met zuur gevoel

Quinten Hermans: "Ik voelde me heel goed, maar ik wil niet te hoog van de toren blazen. Het parcours lag me en leende zich ertoe om alleen te rijden. Ik kon mijn vermogen kwijt, het was niet super technisch." "Over 2 weken wil ik Europees kampioen worden in Namen. Daar mik ik op. Ik wil niets aan het toeval overlaten."

Felipe Orts (2e): "Ik ben super blij met deze prestatie, het is een perfecte motivatie voor de volgende races. Quinten Hermans was gewoon te sterk vandaag. Ik kon hem even volgen, maar dan ging het te snel. Ik ben heel blij met deze tweede plaats." "Zondag staat de wereldbeker in Tabor op het programma, voor mij de eerste manche van de wereldbeker. Ik wil daar goed zijn."

Laurens Sweeck (3e): "Ik kan niet zeggen dat de jetlag van de reis naar Amerika al verteerd is. Ik hoop dat ik de komende dagen in mijn ritme kom." "Het is een beetje zuur dat het vorige zondag niet lukte. Het had er zondag in Fayetteville al op moeten zijn. Maar de conditie is goed. Ik wil gewoon constant presteren dit seizoen en pieken richting de kampioenschappen."