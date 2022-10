Geen Nederlandse zege bij de vrouwen: Blanka Vas zet Kermiscross van Ardooie naar haar hand

"Het zag er misschien uit alsof deze overwinning heel gemakkelijk binnen te halen was, maar de waarheid is anders", begon Blanka Vas haar interview na afloop.

"Ik heb hier stevig voor moeten knokken en doorgeven. In het begin van de wedstrijd probeerde ik enkele keren te demarreren, maar ze lieten me niet gaan. Tot ik een derde keer op de pedalen ging staan, net voor we het asfalt richting de aankomstzone opdraaiden. Van Anrooij maakte daarop een foutje waardoor ik plots een mooie kloof kreeg op de rest."

Het parcours van de Kermiscross in Ardooie lag er, door de hevige regenval deze voormiddag, op sommige plaatsen heel modderig bij. "Gelukkig was er maar één zware ploeterzone", zei Vas. "De rest van het parcours kan je omschrijven als glibberig, maar bovenal technisch. En dat is dan wel weer in mijn voordeel."