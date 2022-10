Amper toeschouwers op Amerikaanse WB-crossen: "Blijven naar VS gaan om veldrijden te wapenen voor toekomst"

De Amerikaanse Wereldbeker-crossen lokten de voorbije weken weinig kijklustigen naar het parcours. Waarom moeten veldrijders nog de oversteek maken naar de VS? "Omdat enkel in Vlaanderen crossen niet zal volstaan om het veldrijden te wapenen voor de toekomst", legt Tomas Van Den Spiegel (CEO Flanders Classics uit).

Waar de toeschouwers rijen dik staan in de Vlaamse veldritten, was het in de Amerikaanse wereldbekercrossen met een vergrootglas zoeken naar veldritfans. Dan krijgt Tomas Van Den Spiegel (CEO van Flanders Classics) de jaarlijkse vraag voorgeschoteld: Hoe komt dat en - vooral - waarom blijft de Wereldbeker zijn tenten opslaan in de VS? "In Vlaanderen beleven wij veldrijden als een volksfeest: we drinken graag een pintje en luisteren naar slechte muziek. We gaan daar allemaal in op. Dat is deel van wie we zijn." "Maar de mensen die langs het parcours staan in de Verenigde Staten, zijn allemaal actieve veldrijders." "Ze komen naar die crossen omdat ze zelf deelnemen aan de wedstrijd van hun “age group” of aan de “legend races”. Ondertussen kijken ze ook naar de profs." "Die mensen investeren heel veel om daar te zijn, ze komen uit 20 à 30 verschillende Amerikaanse staten. Veldrijden wordt in de VS meer beleefd als een participatiesport dan een kijksport ter plekke."

"Het momentum om veldrijden stukje uit Vlaanderen te halen"

Waarom is crossen in de VS zo interessant? "De bedoeling is om veldrijden op een bepaalde manier te wapenen voor de toekomst. Dat gaat niet enkel lukken in Vlaanderen." "Veldrijden heeft het potentieel om een grotere sport te zijn. Dat zien we ook aan de kandidaturen die we krijgen voor de Wereldbeker." Van Den Spiegel wijst ook op de kijkcijfers die internationaal hoog zijn. "Uit die cijfers blijkt dat veldrijden een heel aantrekkelijke televisiesport is." "Momenteel hebben we zowel bij de mannen als de vrouwen namen die bekend zijn bij wielervolgers over de hele wereld." "Denk maar aan de de grote drie (Van Aert, Van der Poel en Pidcock), Lucinda Brand en Fem van Empel, die ook op de weg zal rijden. Daarnaast komen ook Kata Blanka Vas en Zoë Backstedt eraan." "We moeten van dat momentum gebruik maken om het veldrijden een stukje uit Vlaanderen te halen." "We kunnen ook terugplooien op Vlaanderen. Maar maar waar gaat het veldrijden dan naar toe? Zal het veldrijden onder zijn huidige vorm in 2030 dan nog bestaan?"

Achter de cross in Fayetteville zit een van de rijkste Amerikaanse families: Walton (van de Walmartketen). In Waterloo zit Trek, dat veel investeert in de cross. Tomas Van Den Spiegel

Een andere reden waarom crossen in de VS aantrekkelijk is, zijn de grote namen die achter de Amerikaanse wedstrijden zitten. “Achter de cross in Fayetteville zit de familie Walton, van de Walmartketen. Zij behoren tot de rijkste Amerikanen." "In Waterloo zit Trek, dat al jaren heel veel investeert in het veldrijden via het

team van Sven Nys (Baloise Trek Lions)." "Je moet op een bepaalde manier honoreren en respecteren dat men nog bereid is om dat te doen", zegt Van Den Spiegel.

Walmart is een Amerikaanse supermarktketen van de familie Walton, die achter de cross in Fayetteville zitten.

"Kijken hoe we Wereldbeker beter vorm kunnen geven"

Topnamen zoals Van Aert, Van der Poel en Pidcock waren er wel niet bij in de Amerikaanse Wereldbeker-crossen. Is dat niet zuur? “Dat is natuurlijk een beetje zuur", geeft Van Den Spiegel toe. "Maar tegelijkertijd zijn er ook de echte crossers (die er wel waren) en die moet je ook respecteren. Ik denk dat we mooie wedstrijden hebben gezien in de VS." "Het staat wel buiten kijf dat we op termijn moeten kijken hoe we de Wereldbeker beter vorm kunnen geven. We moeten kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat de beste renners in zoveel mogelijk crossen aan de start komen." Moeten de Amerikaanse Wereldbekercrossen later in het veldritseizoen komen om ooit nog eens Van Aert, Van der Poel en Pidcock aan de start te krijgen? "Er zijn natuurlijk enkele redenen waarom de Amerikaanse Wereldbeker-crossen in oktober vallen", zegt Van Den Spiegel. "Deze week is de eerste sneeuw in Waterloo gevallen. Het is niet zo dat er niet gecrost kan worden op sneeuw, maar we willen niet het risico lopen dat de wedstrijd afgelast wordt." "Er is ook het football-seizoen dat net gestart is, daar zou de Wereldbeker veldrijden heel veel concurrentie van krijgen. Daarom blijven de Amerikaanse organisatoren liever in oktober zitten."