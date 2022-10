Titelverdediger Eli Iserbyt start ambitieus in WB Waterloo: "Blijft mooi klassement om te winnen"

Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) pakte in het prille seizoensbegin al een zege in Beringen en werd twee keer tweede in Kruibeke en Meulebeke.



De 24-jarige winnaar van Waterloo vorig jaar reisde met het team iets later dan gewoonlijk af naar de VS. "Zo konden wij, de renners, nog enkele intensieve trainingsbeurten inbouwen. Bij mij waren dat duurtrainingen van zowat 4 uur", legt Iserbyt uit.



"Ter plaatse kunnen we het dan iets rustiger aan doen na die lange oefenblokken. Ook de jetlag speelt je parten. Na Waterloo maken we met de auto de transfer naar Fayetteville, een tochtje van zowat 1.100 kilometer. Maandag en dinsdag is er op die manier ook weinig tijd om te trainen."



De winnaar van 7 WB-manches (Waterloo, Iowa, Overijse, Koksijde, Besançon, Flamanville en Hoogerheide) ambieert opnieuw het eindklassement van de wereldbeker. "Als je dat regelmatigheidscriterium wil binnenhalen, moet je simpelweg de investering doen om naar Amerika af te zakken."



"En dit seizoen voor slechts twee crossen die voor de wereldbeker in de VS meetellen in plaats van drie in 2021 (met toen ook Iowa). Daarna volgt Tabor al op 23 oktober en we gaan ook nog naar Dublin. De verplaatsingen zijn niet mis en kosten handenvol geld. Ons prijzengeld is echter niet opgetrokken", legt Iserbyt uit.



