Sporza-veldritgids: welke crosser rijdt voor welke ploeg?

1. Alpecin-Deceuninck

Alpecin-Deceuninck maakte de voorbije jaren furore op de weg, maar de wortels van dit team liggen natuurlijk in het veld. Mathieu van der Poel blijft het uithangbord. kan hij zich herpakken na het hotelincident in Australië? Wanneer hij zijn seizoen aanvat, is nog niet duidelijk. Naast MVDP is het bij dat team uitkijken naar broer David van der Poel en Niels Vandeputte. Vanaf 1 januari komt Quinten Hermans de gelederen versterken bij Alpecin-Deceuninck. Gianni Vermeersch en Tim Merlier zullen occasioneel nog een cross meepikken, maar voor hen verschuift de prioriteit naar de weg. Tim Merlier blijft tot 31 december lid van het team, maar verhuist nadien naar Soudal-Quick Step. Bij de vrouwen rekent het team op het Nederlandse duo Ceylin del Carmen Alvarado en beloftewereldkampioene Puck Pieterse.

Renners: Mathieu van der Poel (Ned) Tim Merlier (vertrekt op 01/01/2023 naar Soudal -Quick Step) Jente Michels Toon Vandebosch Niels Vandeputte David van der Poel (Ned) Gianni Vermeersch Rensters: Ceylin del Carmen Alvarado (Ned) Puck Pieterse (Ned)

Mathieu van der Poel, Tim Merlier, Ceylin del Carmen Alvarado en Puck Pieterse.

2. Pauwels Sauzen - Bingoal

Pauwels Sauzen-Bingoal zien we aan de start komen in afgeslankte vorm. "Ik heb heel veel vertrouwen in de kwaliteiten van Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout en Ryan Kamp, de profs waarmee we het nieuwe cross-seizoen aanvatten", reageert Jurgen Mettepenningen, teammanager van Pauwels Sauzen-Bingoal.

In onderling overleg werd overeengekomen dat Laurens Sweeck al op 1 september de ploeg mocht verlaten.

Denise Betsema blijft het uithangbord bij de vrouwen. Mettepenningen ziet topbelofte Fem van Empel op 1 januari naar Jumbo-Visma vertrekken.

Met de overwinningen van Eli Iserbyt in Beringen en Michael Vanthourenhout in Kruibeke is het seizoen voor het team al goed begonnen. Bij de vrouwen heeft Fem van Empel haar seizoensbegin niet gemist. Zowel in Kruibeke als in Beringen was de jonge Nederlandse de sterkste in de Exact Crossen. Renners: Eli Iserbyt Michael Vanthourenhout Ryan Kamp (Ned) Witse Meeussen Rensters: Denise Betsema (Ned) Fem van Empel (Ned) (vertrekt op 01/01/2023 naar Jumbo-Visma) Leonie Bentveld (Ned)

Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout, Denise Betsema en Fem van Empel.

3. Baloise Trek Lions

Het perfecte huwelijk tussen Baloise Trek Lions en Toon Aerts is voorbij. Beide partijen zijn in onderling overleg uit elkaar gegaan. Er wordt vooral uitgekeken naar Thibau Nys, die een volwaardige winter in het veld wil afwerken. Ook vaandeldrager Lars van der Haar en de jonge Nederlander Pim Ronhaar zijn ambitieus. Bij de vrouwen is het uitkijken naar Europees kampioene elite Lucinda Brand en U23 Shirin van Anrooij. Van Anrooij kan terugkijken op een schitterend seizoen op de weg. Kan de Nederlandse ook in het veld opboksen tegen Fem van Empel en beloftewereldkampioene Puck Pieterse? Renners: Lars van der Haar (Ned) Thijs Aerts Yentl Bekaert Thibau Nys Pim Ronhaar (Ned) David Haverdings (Ned)

Ward Huybs

Rensters: Lucinda Brand (Ned)

Shirin van Anrooij (Ned)



Lars van der Haar, Thibau Nys, Lucinda Brand en Shirin van Anrooij.

4. Jumbo-Visma

Met Wout van Aert en Marianne Vos heeft Jumbo-Visma twee toppers in het veld en op de weg. Zij gaan hun doelen blijven uitkiezen in het veld, het WK in Hoogerheide is met stip in hun agenda aangeduid. Wereldkampioene Marianne Vos wil haar regenboogtrui tonen. "Dat heeft haar broer - Anton, de fotograaf - me toevertrouwd", verduidelijkt Paul Herygers. "Natuurlijk gaat Vos niet veel rijden, want ze is zuinig op haar gestel."

Renner: Wout van Aert

Rensters: Marianne Vos (Ned)

Wout van Aert en Marianne Vos.

5. INEOS Grenadiers

Met wereldkampioen Tom Pidcock en zijn 2 Britse ploegmakkers heeft INEOS Grenadiers een stevig blok. Ook zij maken de combinatie tussen veld en weg. De vraag is vanaf wanneer we ze gaan zien in het veld.

Renners: Tom Pidcock (GBr) Ben Tulett (GBr) Ben Turner (GBr)

Tom Pidcock, Ben Tulett en Ben Turner.

6. Tormans CX Team

Het cyclocrossteam van ondernemer Jan Tormans blijft ook de komende drie jaar aan boord bij Intermarché-Wanty-Gobert. Met Quinten Hermans ziet Tormans CX Team een van de sterkhouders verdwijnen uit het team op 1 januari 2023. Corné van Kessel mag op zoek naar een nieuwe werkgever. In de wandelgangen wordt gezegd dat ploegleider Bart Wellens zijn zinnen gezet heeft op Toon Aerts, bij wie er gewacht wordt op een uitspraak van de UCI na zijn afwijkende dopingtest begin dit jaar.

De Zwitserse kampioen Kevin Kuhn blijft het team dit seizoen trouw.

Marie Schreiber is het seizoen alvast goed gestart. Kan de Luxemburgse de goede lijn doortrekken? Renners: Corné Van Kessel (Ned) Quinten Hermans (vertrekt op 01/01/2023 naar Alpecin-Deceuninck)

Kevin Kuhn (Zwi) Rensters: Lauren Molengraaf (Ned) Marie Schreiber (Lux)

Corné van Kessel, Quinten Hermans en Kevin Kuhn.

7. Crelan-Fristads

Crelan is een van de sponsors uit het imperium van de gebroeders Roodhooft. Met Fristads hebben ze alvast een nieuwe tweede hoofdsponsor gevonden. Het team heeft met de komst van Laurens Sweeck en youngsters Joran Wyseure en Emiel Verstrynge een belangrijke versterking gekregen. Bij de vrouwen is het vooral uitkijken naar Sanne Cant: kan ze voor de 14e keer op een rij Belgisch kampioene worden? Renners:

Laurens Sweeck Timo Kielich Mees Hendrikx (Ned)

Emiel Verstrynge

Joran Wyseure

Rensters:

Sanne Cant Yara Kastelijn (Ned) Marion Norbert Riberolle Marthe Truyen Julie De Wilde Millie Couzens (GBr) Kiona Crabbé Manon Bakker (Ned)

Laurens Sweeck, Sanne Cant en Yara Kastelijn.

8. CX Team Deschacht - Group Hens

Met Vincent Baestaens vertrok eind februari 2022 de oorspronkelijke oprichter van het CX Team Deschacht - Group Hens. Welke ambities mogen de jonge veulens en ervaren renners als Tom Meeusen en Daan Soete hebben? En komt Maud Kaptheijns af en toe nog eens bovendrijven? Renners: Lander Loockx

Tom Meeusen Daan Soete Len Dejonghe Jetze Van Campenhout Anton Ferdinande

Rensters: Maud Kaptheijns (Ned)

Lander Loockx, Tom Meeusen en Maud Kaptheijns.

9. 777 Pro Women CX Team

777 Pro Women CX Team is een van de vele teams van de gebroeders Roodhooft, Anna Kay is een nieuwkomer. Naast haar maken Annemarie Worst, Aniek van Alphen en Inge van der Heijden deel uit van het team. Annemarie Worst won in de VS al twee crossen in Rochester en Inge van der Heijden mocht ook al zegevieren in haar eerste cross in het Nederlandse Mechelen voor Aniek van Alphen. De rensters zijn dus al goed in vorm.

Rensters: Annemarie Worst (Ned) Aniek van Alphen (Ned) Inge van der Heijden (Ned) Anna Kay (GBr)

Annemarie Worst en Aniek van Alphen.

10. Hollebeekhoeve CT

Geen al te best nieuws voor veldrijder Jens Adams. De Hollebeekhoeve, sinds twee jaar privésponsor van de 29-jarige Kempenaar, is failliet. Met Toyo Tires heeft hij een geldschieter gevonden. Deze Japanse bandenproducent is al een tijdje te zien in het veldrijden en zal dit jaar ook het Hollebeekhoeve cycling team steunen.

Renner: Jens Adams

Jens Adams.

11. Spits CX

Vincent Baestaens heeft een nieuwe geldschieter gevonden en maakt deel uit van de eenmansploeg Spits CX. Hij beleeft momenteel de American Dream. Hij won al 3 wedstrijden in de VS. In Roanoke en 2x in Rochester graaide hij de oppergaai mee. Renner: Vincent Baestaens



Vincent Baestaens.

12. SD Worx

Voor SD Worx dook Blanka Kata Vas haar eerste veldrit van het seizoen in. Of Lotte Kopecky opnieuw voor het veld kiest om een ideale voorbereiding te doen voor komend wegseizoen is nog een vraagteken. Rensters: Blanka Kata Vas (Hon)

Lotte Kopecky ?

Blanka Kata Vas en Lotte Kopecky.

13. EF-Tibco-SVB

Met de overstap van Zoë Bäckstedt van Tormans CX Team naar EF Education-TIBCO-SVB, hebben ze een goudklompje bemachtigd in het team, waar ook Clara Honsinger deel van uitmaakt. Zo werd Bäckstedt 2-voudig wereldkampioene bij de junioren in Australië. Ze was al wereldkampioene op de weg in 2021 als eerstejaarsjunior. Ploegmanager Linda Jackson is tevreden met haar nieuwe aanwinst. “Zoë is een ongelooflijk aanstormend talent in zowel het wegwielrennen als het veldrijden, en ik geloof dat we haar een geweldige thuis kunnen bieden in beide disciplines." Rensters: Clara Honsinger (VS)

Zoë Bäckstedt (GBr)

Clara Honsinger en Zoë Bäckstedt.

14. De Ceuster-Bonache

Het Belgische vrouwenteam Vondelmolen – De Ceuster verandert van naam. Het veldritteam gaat vanaf nu als De Ceuster-Bonache door het leven, met Laura Verdonschot, Ellen Van Loy en Suzanne Verhoeven als kopvrouwen.

Rensters: Laura Verdonschot

Suzanne Verhoeven

Ellen Van Loy

Laura Verdonschot en Suzanne Verhoeven.

15. Quick Step-Alpha Vinyl

Drievoudig wereldkampioen veldrijden Zdenek Stybar duikt voor Quick Step-Alpha Vinyl op 23 oktober opnieuw het veld in. De Tsjech ruilt Quick Step-Alpha Vinyl volgend seizoen in voor Team BikeExchange-Jayco, waar hij een contract voor 1 jaar heeft. Alles lijkt erop te wijzen dat hij op het WK in Tabor 2024 voor eigen volk afscheid wil nemen van de wielersport. Renner: Zdenek Stybar (Tsj)