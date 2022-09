Dublin, Maasmechelen en Gavere treden toe tot de Wereldbeker veldrijden

De Wereldbeker pakt dit seizoen dus uit met een primeur. Op 11 december verwelkomt Ierland het circus voor de 9e van in totaal 14 wedstrijden.

Dublin ziet het levenslicht, maar er zijn nog wissels "door onvoorziene omstandigheden". Maasmechelen vervangt Rucphen (Nederland), Gavere neemt de plaats van Dendermonde in.

"We zijn heel trots dat we Dublin mogen verwelkomen", zegt Flanders Classics-CEO Tomas Van Den Spiegel. "We zullen er koersen in een op en top Iers landschap."

"Met Maasmechelen voegen we een Belgische manche toe om naar uit te kijken. En op tweede kerstdag crossen we in Gavere, waardoor de Wereldbeker een ware klassieker rijker is."

Londen was lange tijd een optie, maar de samenwerking komt er nu nog niet. "We hopen niet alleen een engagement op lange termijn in Dublin aan te gaan, maar we blijven in de tussentijd ook werken aan een samenwerking in Londen met het oog op de kalender van het seizoen 2023-24", zegt Van Den Spiegel.

De eerste manche van het nieuwe seizoen wordt op 9 oktober in Waterloo (VS) gehouden.