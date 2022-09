Eerst WK op de weg, dan WK veldrijden voor Mathieu van der Poel: "De rest is spielerei"

"Of de rest dan spielerei is? Zo kun je het wel noemen. Het veld is mijn eerste liefde, het is leuk om het te blijven doen."

"Het is een beetje vroeg om daar nu al mee bezig te zijn, maar dat wordt mijn hoofddoel. De winter is iets minder belangrijk geworden sinds een paar jaar en dan is het WK het enige wat rest."

Die crosswinter viel in het water door rugproblemen. Van der Poel heeft dat euvel min of meer onder controle en gaf eerder al aan dat hij de komende maanden 10 à 15 crossen wil rijden. Met de nadruk op het WK in eigen land.

Van der Poel moest donderdag mentaal in de modder spelen terwijl hij met zijn hoofd natuurlijk al in Australië zit.

Ploegmanager: "Veldrijden blijft even belangrijk voor ons"

"Maar gevoelsmatig blijft het belangrijk en dat blijkt ook uit ons crossteam. We hebben enkele jaren moeilijkheden gehad met de overgang richting de weg, maar nu hebben we weer een jong team met vanaf 1 januari ook Quinten Hermans. Stilaan kunnen we de plaats innemen die we voordien hadden in het veld."

"Automatisch wordt er door de voorbereidingen al naar de cross gekeken. Dat onderdeel blijft even belangrijk voor ons, al liggen de verhoudingen wel anders. Vroeger was dat 90 procent veld en 10 procent weg."

Of de topvorm er is, dat is afwachten. Het verleden leert ons dat een goeie MVDP voldoende is om een wedstrijd met vertrouwen tegemoet te zien.

Maar eerst is er natuurlijk nog de uitsmijter in Wollongong. Hoe schat de teammanager de kansen van zijn poulain in na een wisselvallig 2022?

"Bij Mathieu treedt er zoveel gewenning op: het is een ontnuchtering als hij niet presteert, zoals in de Tour. Dat was niet plezant, maar dat heeft bij ons nooit voor zenuwachtigheid gezorgd."

"We wisten dat er fysiek niets aan de hand was. Mentaal was het voor hem niet zo plezant, maar hij is zo vaak op de afspraak. Daar hebben wij dus niet over te klagen."

"Het ergste is nu zeker achter de rug en hij is klaar voor het WK. Of de topvorm er is, dat is afwachten. Het verleden leert ons dat een goeie MVDP voldoende is om een wedstrijd met vertrouwen tegemoet te zien."