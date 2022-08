Wederoptredende Mathieu van der Poel: "Het is zeker de bedoeling om als kopman naar het WK te gaan"

"Na de Giro te lang zonder fiets"

De Tour bracht voor Mathieu van der Poel niet wat hij en heel veel anderen ervan verwacht hadden. Hij werd in Denemarken nog vijfde in de proloog, maar daarna kwam hij eigenlijk niet meer in het stuk voor. In de 11e rit gaf de winnaar van de Ronde van Vlaanderen (moegestreden) op, nadat hij eerst met Wout van Aert ten aanval was getrokken.

In Overijse speldde Van der Poel vanochtend voor het eerst sinds de Tour opnieuw een rugnummer op voor de Druivenkoers. Hoe gaat het met de Nederlander?

"Ik heb na de Tour veel gerust en pas vorige week beslist om hier te starten. Hopelijk ben ik er klaar voor."

Wat liep er juist mis in de Ronde van Frankrijk, waarin Van der Poel nooit zijn niveau haalde? "Het voorjaar ging op korte termijn wel heel goed, maar na de Giro heb ik misschien iets te lang zonder fiets gezeten om dan redelijk hard te gaan trainen op hoogte in Livigno. Ik denk dat het een combinatie van die dingen is."

"Ik heb mijn topvorm zeker niet te pakken nu, maar ik heb er zin in. Na een tijd wordt trainen doelloos en wil je gewoon koersen."