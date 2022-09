Eli Iserbyt verwacht interessant veldritseizoen: "Goed dat sterkere renners bij verschillende ploegen rijden"

"Ideaal scenario om bij te tekenen"

"4 more years"



Met die aankondiging maakten Eli Iserbyt en Pauwels Sauzen-Bingoal de contractverlenging van de 24-jarige crosser bekend. Een overeenkomst die de Belg tot en met eind 2026 in de stal van Jurgen Mettepenningen houdt.



"We waren er deze zomer al een tijdje mee bezig en nu heeft de ploeg besloten om mij te belonen voor afgelopen seizoen", vertelt een opgetogen Iserbyt.



"Ik zit heel goed waar ik nu ben en houd wel van continuïteit. Het was een ideaal scenario voor mij om bij te tekenen en daar ben ik heel blij mee."

In tegenstelling tot Iserbyt verlengde Laurens Sweeck zijn contract niet. De zandspecialist koos voor het project van Crelan. "In principe maakt dat niet zoveel uit. We vangen de wedstrijd nog steeds aan met het idee om te winnen", is Iserbyt duidelijk.



"Laurens was een heel sterke pion, maar ik denk dat we nog genoeg kwaliteiten hebben om de wedstrijden naar onze hand te zetten. Voor de cross is het ook goed dat de sterkere renners bij verschillende ploegen rijden. Zo krijgen we hardere en spannendere wedstrijden."



Laurens Sweeck trok de deur van Pauwels Sauzen-Bingoal achter zich dicht.

"Sinds stage met de ploeg heb ik het goede gevoel beet"

Iserbyt sukkelde afgelopen zomer wel met een pijnlijke rug. Is die blessure nu helemaal verleden tijd of is er toch nog werk aan de winkel?



"Eigenlijk is een kleine overbelasting op iets veel erger uitgedraaid. Ik had een constante pijn die in bepaalde fietsposities voor een blokkage zorgde", legt de crosser uit.



"Sinds begin juli ben ik volledig hersteld. Ik heb mijn trainingsachterstand proberen wegwerken, maar natuurlijk weet je nooit hoe ver je staat. Ik ga uit van mijn eigen sterkte en dan zien we wel."



"Mijn voorbereiding verliep natuurlijk wel wat anders", vertelde de jonge Belg. "Ik heb niet veel wegkoersen kunnen rijden en moest ook periodes rusten. Het was heel frustrerend, maar sinds de stage met de ploeg heb ik wel het goede gevoel te pakken."



"WK? Vooral strijd om het podium belangrijk"