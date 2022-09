Eli Iserbyt begint met contractverlenging aan veldritseizoen: "Hij verdient dit"

6 jaar geleden tekenden Eli Iserbyt en Pauwels Sauzen-Bingoal hun huwelijkscontract en beide partijen hebben het naar hun zin.

"Samen hebben we mooie stappen voorwaarts gezet", legt het team uit. Zo won Iserbyt onder meer een Europese titel en alle regelmatigheidsklassementen.

Renner en team slaan de handen in elkaar tot eind 2026. "Ik ben iemand die zoekt naar continuïteit. Binnen Pauwels Sauzen-Bingoal voel ik me prima", vult Iserbyt aan.

"Dit is een hele goede omgeving, waarin ik uitstekend word ondersteund. Ik voel me hier ook helemaal op mijn plek: net als de ploeg leg ik me hoofdzakelijk toe op het veldrijden en ambieer ik geen carrière op de weg."

"Ik vergeet ook niet hoe ik in deze ploeg ben gekomen: Jurgen heeft me als jong talent kansen gegeven. Hij heeft geïnvesteerd in mij. Op dat moment was hij één van de enige managers die echt in mij geloofde."

"Ik ben blij dat ik hem de voorbije seizoenen veel heb kunnen teruggeven. Samen hebben we elkaar naar een hoger niveau gebracht. Deze contractverlenging is een mooie beloning voor het werk van de voorbije jaren.”