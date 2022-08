Ethias Cross wordt Exact Cross en zet Mol, Loenhout en Zonnebeke op de kalender

Drie jaar lang was verzekeraar Ethias de partner, nu wordt voor 2 seizoenen in zee gegaan met het van oorsprong Nederlandse bedrijf Exact.



"We zijn Ethias dankbaar voor de goede samenwerking, maar we zijn ook

dubbel verheugd dat we met business-softwareleverancier Exact op

korte termijn een nieuwe partner hebben om mee te stappen in dit project", reageert Christophe Impens van Golazo.



Met een nieuwe titelpartner steekt alles in een nieuw jasje. Niet alleen visueel. Ook sportief zal Exact Cross met 3 nieuwkomers een ander gezicht tonen. Nieuw op de

kalender: de Zilvermeercross in Mol, de Azencross in Loenhout en de Kasteelcross in Zonnebeke.



"We zijn bijzonder blij dat we deze mooie crossen in onze familie mogen

opnemen", zegt Impens. "De Azencross is een echte klassieker en zal ook onder de vlag van Exact Cross zijn populariteit behouden.



"Met de Zilvermeercross krijgen we er een cross met een prachtig parcours op het provinciaal domein in Mol erbij. De cross in Zonnebeke zorgt voor een mooie geografische spreiding op de kalender."



De veldrit in Kruibeke is op 18 september de 1e Exact Cross van het seizoen. In de kerstperiode zijn er de Zilvermeercross in Mol (23/12) en de Azencross in Loenhout (30/12). "Twee uitstekende data, we hopen een sterk deelnemersveld met alle toppers aan de start te krijgen", aldus Impens.