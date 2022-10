Corné van Kessel breekt sleutelbeen na "erg ongelukkige val" op training

Op de website van zijn ploeg doet Corné van Kessel zelf het verhaal: "Tijdens de opwarming tijdens mijn training in Lichtaart raakte ik de controle over mijn fiets kwijt in een spoor waar ik al tientallen keren door gefietst heb."

"Bart Wellens (de ploegleider, red) heeft me vergezeld naar het ziekenhuis van Herentals, waar een gebroken sleutelbeen vastgesteld werd."

"De gevolgen van deze eenvoudige val op mijn schouder zijn erg ongelukkig. Met een 5e plaats in Meulebeke had ik getoond dat mijn vorm aan het stijgen is richting de belangrijkste wedstrijden."

Teamdokter Mathieu Vermeersch legt uit dat het een vrij propere breuk is. "Hij zal vrij snel zijn trainingen op de rollen kunnen hervatten. We verwachten dat Corné na 4 tot 6 weken weer het veld zal kunnen induiken."