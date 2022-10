Fem van Empel (20) rijdt EK bij de elite, ook geblesseerde Lucinda Brand in Nederlandse selectie

De Nederlandse bondscoach Gerben de Knecht heeft maandag zijn selectie voor het komende EK veldrijden in Namen bekendgemaakt. De vrouwenploeg bestaat uit Fem van Empel, Lucinda Brand, Marianne Vos, Denise Betsema, Annemarie Worst, Ceylin del Carmen Alvarado, Inge van der Heijden en Aniek van Alphen.

De jonge Van Empel zal zo voor het eerst een kampioenschap betwisten bij de elite. De Nederlandse is dit seizoen helemaal ontbolsterd en won al zes van de zeven crossen waarin ze startte. In de Wereldbeker won de veelvraat alle vier manches.

Ook Lucinda Brand zal starten in Namen. Dat is opvallend, want de uittredende Europese kampioene brak anderhalve week geleden nog haar hand tijdens de verkenning van de Wereldbekercross in Tabor. Brand lijkt toch voldoende hersteld.

Puck Pieterse, die de voorbije weken ook enkele keren dicht bij een zege bij de profs kwam, zal het EK wel bij de beloften betwisten, net als Shirin van Anrooij. Bij de mannen staan titelverdediger Lars van der Haar, Ryan Kamp, Mees Hendrikx, Joris Nieuwenhuis en Corné van kessel aan de start.