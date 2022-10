Fem van Empel maakt klavertjevier vol na spannende driestrijd in WB-cross in Maasmechelen

clock 14:38 14 uur 38. Verdonschot 18e, Cant 19e. Laura Verdonschot finisht in haar provincie als eerste Belgische. Ze komt als 18e boven, op 3'24" van de winnares. Sanne Cant volgt in haar zog (op 3'27" van Van Empel). . Verdonschot 18e, Cant 19e Laura Verdonschot finisht in haar provincie als eerste Belgische. Ze komt als 18e boven, op 3'24" van de winnares. Sanne Cant volgt in haar zog (op 3'27" van Van Empel).

clock 14:36 14 uur 36. Marianne Vos finisht als 6e in haar eerste Wereldbekercross van het seizoen.

Marianne Vos finisht als 6e in haar eerste Wereldbekercross van het seizoen.

clock 14:35 14 uur 35. top 5. 1. Van Empel 2. Pieterse 3. Van Anrooij 4. Betsema 5. Vas

clock 14:34 14 uur 34. finish: 4 op een rij voor Van Empel. Fem van Empel met een oerschreeuw! Net als in Tabor is ze Puck Pieterse te slim af. Shirin van Anrooij finisht met de glimlach als 3e.

clock 14:34 14 uur 34. Het is gebeurd. Paul Herygers citeert Frank Raes.

clock 14:34 14 uur 34. Pieterse met het tempo, Van Empel met de counter. Pieterse legt haar concurrentes een snoeihard tempo op, toch vindt Van Empel het gaatje om haar te counteren. Ze pakt enkele lengtes en duikt als koploopster het zandbakje in.

clock 14:32 14 uur 32. Wat een spanning weer in deze vrouwencross! Paul Herygers.

clock 14:29 14 uur 29. strijd op de terril. Pieterse en Van Empel gaan in duel op de kleine terril (een berg met mijnafval). Van Anrooij moet op haar tanden bijten, maar weigert te lossen.

clock 14:28 laatste ronde. Ding, ding, ding! Terwijl de bel luidt voor de laatste ronde probeert Puck Pieterse druk te zetten. Vorig seizoen won ze het WK bij de beloften voor Van Anrooij en Van Empel. Wat wordt het vandaag?

Vorig seizoen won ze het WK bij de beloften voor Van Anrooij en Van Empel. Wat wordt het vandaag?

clock 14:26 14 uur 26. Betsema gaat het niet voor mekaar krijgen vandaag. Denise Betsema.

clock 14:25 14 uur 25. Betsema op 16 seconden. Denise Betsema heeft nog anderhalve ronde om Van Anrooij, Van Empel en Pieterse bij te benen. Geen sinecure met een achterstand van 16 seconden.

clock 14:24 Wie van de 3: Van Empel, Van Anrooij of Pieterse? 14 uur 24. Wie van de 3: Van Empel, Van Anrooij of Pieterse?

clock 14:22 14 uur 22. de wapens van de 3 leidsters. - Pieterse: balken - Van Empel: sprint - Van Anrooij: hardrijden

clock 14:19 14 uur 19. 5 rondes achter de rug, nog 2 voor de boeg. Pieterse lurkt eens aan haar drinkbus. Van Anrooij neemt weer over van Van Empel.

clock 14:15 14 uur 15. Van Anrooij zet Van Empel en Pieterse onder druk, maar raakt niet weg. Van Anrooij zet Van Empel en Pieterse onder druk, maar raakt niet weg

clock 14:14 14 uur 14. Van Empel en Pieterse zitten weer in het spoor van Van Anrooij. . Van Empel en Pieterse zitten weer in het spoor van Van Anrooij.

clock 14:12 14 uur 12. aanval Van Anrooij. Wordt het meer dan een 3e plaats voor Van Anrooij? De renster snelt weg uit de kopgroep. De aanval is een streep door de rekening van Betsema. Zij blijft hangen op plaats 4.

De aanval is een streep door de rekening van Betsema. Zij blijft hangen op plaats 4.

clock 14:07 14 uur 07. Betsema laat Alvarado ter plaatse. De motor van Denise Betsema is opgewarmd. De winnares van Ruddervoorde laat Alvarado ter plaatse en gaat nu op zoek naar de kopgroep.

clock 14:05 14 uur 05. bouwjaar 2002. Opvallend, de 3 koploopsters (Van Empel, Pieterse en Van Anrooij) zijn allemaal geboren in 2002. Sterk bouwjaar!

clock 14:05 Mag Van Empel straks opnieuw juichen? 14 uur 05. Mag Van Empel straks opnieuw juichen?

clock 14:05 14 uur 05. Na het WK in Australië had ik niet verwacht dat Shirin van Anrooij er nu al zou staan. Een podiumplaats zou een succes zijn vandaag. teambaas Sven Nys.

clock 14:01 14 uur 01. Alvarado lost. Ceylin Alvarado valt weg uit de kopgroep. Gisteren werd ze 3e in Ruddervoorde, vandaag moet ze knokken voor de 4e plaats. Denise Betsema is op komst.

clock 13:59 4 rensters lijken te strijden voor de winst. 13 uur 59. 4 rensters lijken te strijden voor de winst

clock 13:58 13 uur 58. Belgische rensters op +1 minuut. Voor de Belgische deelneemsters is er geen hoofdrol weggelegd. Na 2 (van de 7) rondes volgen ze al op meer dan 1 minuut van de kopgroep. Sanne Cant rijdt in 25e positie rond.

clock 13:54 13 uur 54. Van Empel heeft de wereldkampioene bij de beloften weer bijgebeend en neemt over in het zandbakje. Op de balken komt Pieterse weer piepen. Zij springt, Van Empel niet.

clock 13:54 13 uur 54. Na de eerste schifting schieten nog over: Van Empel, Pieterse, Van Anrooij en Alvarado. Na de eerste schifting schieten nog over: Van Empel, Pieterse, Van Anrooij en Alvarado

clock 13:52 13 uur 52. Puck Pieterse lijkt haar benen niet te voelen. Ruben Van Gucht.

clock 13:52 Wereldkampioene Vos heeft moeite om te volgen. 13 uur 52. Wereldkampioene Vos heeft moeite om te volgen

clock 13:51 13 uur 51. Toeval of niet? De top 3 (Pieterse - Van Empel - Van Anrooij) nam gisteren niet deel aan de Superprestigeopener in Ruddervoorde.

clock 13:50 13 uur 50. Pieterse neemt over. Pieterse speelt haasje-over met Van Empel. De renster van Alpecin dwingt haar concurrente van Pauwels Sauzen in de verdediging. De Wereldbekerleidster volgt op enkele seconden, met Van Anrooij en Alvarado in haar zog.

De Wereldbekerleidster volgt op enkele seconden, met Van Anrooij en Alvarado in haar zog.

clock 13:44 13 uur 44. Van Empel en Pieterse weer op kop. Vooraf zei Fem van Empel dat anderen misschien de kastanjes uit het vuur moesten halen. Niets is minder waar. De jonge leidster in de Wereldbeker snelt Clauzel voorbij en bepaalt nu het tempo in de race. Generatiegenote Puck Pieterse duikt weer in het wiel van Van Empel. Vorige week finishten ze als 1 en 2 in Tabor.

Generatiegenote Puck Pieterse duikt weer in het wiel van Van Empel. Vorige week finishten ze als 1 en 2 in Tabor.

clock 13:40 13 uur 40. start! De Française Clauzel eist de koppositie op. De Nederlandse toppers zitten in haar spoor. Sanne Cant niet. De Belgische kampioen staat in de file op de eerste klim, een schuine kant.

Sanne Cant niet. De Belgische kampioen staat in de file op de eerste klim, een schuine kant.

clock 13:38 13 uur 38. Wat ik van plan ben? Dat zullen we zien in de wedstrijd. Ik heb al 3 keer gewonnen, de anderen kunnen ook eens iets laten zien. Fem van Empel.

clock 13:11 13 uur 11. gloednieuwe cross. De 4e ronde van de Wereldbeker speelt zich af in Maasmechelen. Tussen het outletcenter, de oude mijngebouwen en nationaal park Hoge Kempen ligt er een gloednieuw crossparcours. Paul Herygers stelt het hieronder aan u voor.

Paul Herygers stelt het hieronder aan u voor.

clock 11:10 11 uur 10. Daar is de wereldkampioene. Marianne Vos is deze week aan haar crossseizoen begonnen. De wereldkampioene werd dinsdag in eigen land al tweede bij haar crossdebuut in de Nacht van Woerden, enkel Vas was beter. Kan Vos vandaag meteen Van Empel al het vuur aan de schenen leggen?

clock 11:06 11 uur 06. Schrokop Van Empel. Dé vrouw van het seizoen is voorlopig Fem van Empel. De amper 20-jarige Nederlandse sensatie won dit seizoen 5 van de 6 crossen die ze reed. In de Wereldbeker is haar rapport met 3 op 3 foutloos. De voorbije weken was vooral Lucinda Brand een dichte concurrente, maar de Europese kampioene staat enkele weken aan de kant met een breuk in de hand. Puck Pieterse, Kata Blanka Vas, Ceylin Alvarado, Annemarie Worst en Denise Betsema zullen vandaag in Maasmechelen de uitdagers zijn. Ook wereldkampioene Marianne Vos is er vandaag voor het eerst bij. Kan zij meteen verrassen?

clock 11:05 11 uur 05. Van Empel kan blijkbaar scoren waar ze wil. Vorig jaar liet ze zich als piepkuikentje al af en toe wat zien, maar nu bloeit ze helemaal open. Het is een volmaakte jonge veldrijdster. Paul Herygers.