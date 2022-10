BEKIJK: Zdenek Stybar bejubelt Tsjechische veldritfans: "Alsof ik het WK aan het winnen was"

De Tsjechische crossliefhebbers hebben weer de weg gevonden naar het veldrijden. Dat had veel - of alles - te maken met de terugkeer van Zdenek Stybar in Tabor. Voor het eerst in 11 jaar croste hij nog een keer in het Tsjechische veldritmekka. "Zalig", lachte hij na de finish van de Wereldbekermanche.