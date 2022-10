Eli Iserbyt scoort hattrick in Wereldbeker in Tabor, Van der Haar en Vanthourenhout op podium

Net zoals Fem van Empel bij de vrouwen heeft Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) bij de mannen in Tabor 3 op 3 gescoord in de Wereldbeker. Op zijn beslissende versnelling voorbij halfweg had niemand een antwoord in huis. Lars van der Haar en Michael Vanthourenhout strandden op de dichtste ereplaatsen.