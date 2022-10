Fem van Empel (20) is nieuwe Nederlandse kannibaal: "Ze bloeit helemaal open"

In het veldrijden bij de vrouwen lijkt zich dit seizoen een machtswissel voltrokken hebben, want met Fem van Empel en Puck Pieterse stonden twee 20-jarigen op één en twee in Tabor. Voor Van Empel was het al de 3e Wereldbekerzege op een rij. "Ze is een volmaakte jonge veldrijdster", vindt Paul Herygers.