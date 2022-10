Ongenaakbare Fem van Empel snelt op spaarmodus naar 3 op 3 in de Wereldbeker

Fem van Empel (Pauwels Sauzen-Bingoal) heeft ook de derde manche in de Wereldbeker veldrijden op haar naam gezet. In Tabor had ze na een gesloten wedstrijd aan één versnelling genoeg om de tegenstand dood te knijpen. "Ik had wat last van de jetlag", vertelde Van Empel. Puck Pieterse en Annemarie Worst mochten mee het podium op in Tsjechië.