Pauwels Sauzen-Bingoal domineert in het veld: "We kijken nog niet naar december"

Het is een plaat die blijft hangen: Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tom Pidcock zijn nog niet in het veld te zien. Tijdens hun afwezigheid is Pauwels Sauzen-Bingoal dominant, dit seizoen zelfs alomtegenwoordig.

"We hebben er alles aan gedaan om goed te beginnen, maar dit kon je moeilijk incalculeren", glundert ploegbaas Jurgen Mettepenningen toch een beetje.

"We hebben al 11 tv-crossen gewonnen: dat is ongezien. Door een gebrek aan concurrentie? Je mag geen afbreuk doen aan Laurens Sweeck of Lars van der Haar. Ook zij kunnen grote crossen winnen."

De teammanager wil deze reeks zo lang mogelijk rekken. Want vroeg of laat duiken de toppers (in principe) toch weer op.

"Ik weiger om naar december te kijken", klinkt het stellig. "Dat zien we dan wel. De klassementen zijn belangrijk voor ons en tegen die periode kunnen we die al min of meer veiligstellen."

"We winnen ze liefst allemaal: Wereldbeker, Superprestige en X²O. En we willen een trui. We hebben het recht om die ambitie uit te spreken."