Volg het EK veldrijden zaterdag en zondag op de voet bij Sporza

Zaterdag kunt u om 13.15 u kijken naar de cross van de mannen beloften met livestream op onze website en in onze app. Thibau Nys is topfavoriet.

De race bij de vrouwen elite is vanaf 14.45 u te bekijken op Eén en met livestream op onze website en in onze app. Wie kan opboksen tegen Fem van Empel?

Zondag is om 13.15 u onze livestream ook beschikbaar voor de cross bij de vrouwen beloften. Puck Pieterse en Shirin van Anrooij duelleren.

Het sluitstuk, het EK bij de mannen elite, is vanaf 14.30 u te bekijken op Eén en met livestream op onze website en in onze app. Is Lars van der Haar net als vorig jaar de Belgische boeman?