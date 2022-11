Namen, decor van het EK en crossparel: "Je kunt hier 10 verbluffende omlopen uittekenen"

Vraag aan een crosser om zijn of haar favoriete parcours te prikken en de kans is bijzonder groot dat Namen als chouchou naar boven komt. Wat maakt de veldrit in Namen, waar zaterdag en zondag het EK wordt georganiseerd, zo speciaal? Parcoursbouwer Erwin Vervecken: "Het is een heel dankbaar parcours op een unieke locatie."