Belgische drieklapper op EK veldrijden voor beloften, met Emiel Verstrynge als primus

clock 14:11 14 uur 11. De uitslag van de Belgen:. 1. Emiel Verstrynge 2. Thibau Nys 3. Witse Meeussen 7. Jente Michels 9. Joran Wyseure 10. Arne Baers 12. Aaron Dockx 13. Ward Huybs . De uitslag van de Belgen: 1. Emiel Verstrynge 2. Thibau Nys 3. Witse Meeussen 7. Jente Michels 9. Joran Wyseure 10. Arne Baers 12. Aaron Dockx 13. Ward Huybs

clock 14:09 14 uur 09. Wat een geweldig EK bij de beloften. De Citadel baart nooit muizen. Ruben Van Gucht. Wat een geweldig EK bij de beloften. De Citadel baart nooit muizen. Ruben Van Gucht

clock 14:07 14 uur 07 match afgelopen end time Verstrynge wint! Het EK is een Belgisch feestje geworden. Emiel Verstrynge is de verdiende winnaar, topfavoriet Thibau Nys is tweede op een handvol seconden en Witse Meeussen maakt het Belgisch podium vol.

clock 14:07 14 uur 07. Nys is niet meer bij Verstrynge geraakt, de Oost-Vlaming lijkt zegezeker. . Nys is niet meer bij Verstrynge geraakt, de Oost-Vlaming lijkt zegezeker.

clock 14:06 14 uur 06. Ronhaar is helemaal ingestort in de slotronde en is nu 5e. Verstrynge en Nys hebben de Nederlander helemaal K.O. gemept. . Ronhaar is helemaal ingestort in de slotronde en is nu 5e. Verstrynge en Nys hebben de Nederlander helemaal K.O. gemept.

clock 14:05 14 uur 05. Op de laatste schuine kant houdt Verstrynge Nys op afstand. Wat een slotfase van het EK! . Op de laatste schuine kant houdt Verstrynge Nys op afstand. Wat een slotfase van het EK!

clock 14:05 14 uur 05. Ook Thibau Nys is helemaal terug, voor Ronhaar lijkt het voorbij. . Ook Thibau Nys is helemaal terug, voor Ronhaar lijkt het voorbij.

clock 14:04 14 uur 04. Ronhaar gaat meteen in de fout en moet een gaatje laten. Verstrynge is gaan vliegen. . Ronhaar gaat meteen in de fout en moet een gaatje laten. Verstrynge is gaan vliegen.

clock 14:03 14 uur 03. Op adrenaline vliegt Verstrynge voorbij Ronhaar naar de leiding. Zit er een Belgische titel aan te komen? . Op adrenaline vliegt Verstrynge voorbij Ronhaar naar de leiding. Zit er een Belgische titel aan te komen?

clock 14:03 14 uur 03. 2 leiders! In de materiaalzone is Verstrynge bij Ronhaar gekomen. We hebben twee leiders. . 2 leiders! In de materiaalzone is Verstrynge bij Ronhaar gekomen. We hebben twee leiders.

clock 14:02 14 uur 02. Nys heeft zijn tweede adem gevonden, hij komt weer bij Toneatti en Meeussen. . Nys heeft zijn tweede adem gevonden, hij komt weer bij Toneatti en Meeussen.

clock 14:01 14 uur 01. Ronhaar rijdt nu toch weer wat verder weg van Verstrynge. Wat een spanning! . Ronhaar rijdt nu toch weer wat verder weg van Verstrynge. Wat een spanning!

clock 14:01 14 uur 01. Toneatti en Meeussen hebben Nys gelost in de strijd voor het brons. De topfavoriet lijkt naas het podium te gaan vallen. . Toneatti en Meeussen hebben Nys gelost in de strijd voor het brons. De topfavoriet lijkt naas het podium te gaan vallen.

clock 14:00 14 uur . We kijken naar een spel van jager en haas. Ruben Van Gucht. We kijken naar een spel van jager en haas. Ruben Van Gucht

clock 13:59 Laatste ronde. Ronhaar legt zich nog een keer plat in de laatste rechte lijn. Verstrynge moet nog altijd 5 seconden dichten. . 13 uur 59. last km Laatste ronde Ronhaar legt zich nog een keer plat in de laatste rechte lijn. Verstrynge moet nog altijd 5 seconden dichten.

clock 13:58 13 uur 58. Verstrynge komt dichterbij. Kan het dan toch nog voor Verstrynge? Bergop loopt hij bijna tot in het wiel van Ronhaar. . Verstrynge komt dichterbij Kan het dan toch nog voor Verstrynge? Bergop loopt hij bijna tot in het wiel van Ronhaar.

clock 13:57 13 uur 57. Verstrynge nadert tot op 7 seconden van Ronhaar, die wat lijkt stil te vallen. Ook Toneatti, Nys en Meeussen zijn plots niet ver meer. . Verstrynge nadert tot op 7 seconden van Ronhaar, die wat lijkt stil te vallen. Ook Toneatti, Nys en Meeussen zijn plots niet ver meer.

clock 13:56 13 uur 56. Goud en zilver lijken vast te liggen. Voor het brons gaat het tussen Nys, Meeussen, de Italiaan Toneatti en de Nederlander Del Grosso. . Goud en zilver lijken vast te liggen. Voor het brons gaat het tussen Nys, Meeussen, de Italiaan Toneatti en de Nederlander Del Grosso.

clock 13:54 13 uur 54. Ronhaar geeft nog altijd een uitstekende indruk, het wordt niet gemakkelijk voor Verstrynge om nog veel dichterbij te komen. . Ronhaar geeft nog altijd een uitstekende indruk, het wordt niet gemakkelijk voor Verstrynge om nog veel dichterbij te komen.

clock 13:53 13 uur 53. Moedigt Sven Nys nu ook Pim Ronhaar aan? De Nederlander is ook een renner van Baloise-Trek Lions, het team van Nys. . Moedigt Sven Nys nu ook Pim Ronhaar aan? De Nederlander is ook een renner van Baloise-Trek Lions, het team van Nys.

clock 13:52 13 uur 52. Nog twee ronden. Ronhaar moet het nog 15 minuten volhouden en dan is zijn Europese titel binnen. Verstrynge volgt op 16 seconden, Nys op 26. . Nog twee ronden Ronhaar moet het nog 15 minuten volhouden en dan is zijn Europese titel binnen. Verstrynge volgt op 16 seconden, Nys op 26.

clock 13:51 13 uur 51. Hier zat veel meer in. Paul Herygers. Hier zat veel meer in. Paul Herygers

clock 13:51 13 uur 51. Thibau Nys

clock 13:50 13 uur 50. Nys in de fout. Op de schuine kant is Nys in de fout gegaan, Verstrynge staat er alleen voor in de achtervolging op Ronhaar. . Nys in de fout Op de schuine kant is Nys in de fout gegaan, Verstrynge staat er alleen voor in de achtervolging op Ronhaar.

clock 13:49 13 uur 49. Nys probeert het. Nys komt terug tot op 12 seconden na een indrukwekkend afdaling. Voor Meeussen gaat het een beetje te snel, Verstrynge is wel nog me ein het wiel van Nys Jr.. . Nys probeert het Nys komt terug tot op 12 seconden na een indrukwekkend afdaling. Voor Meeussen gaat het een beetje te snel, Verstrynge is wel nog me ein het wiel van Nys Jr..

clock 13:48 13 uur 48. De voorsprong van Ronhaar is 19 seconden. Het goud kan nog altijd voor één van de Belgen. . De voorsprong van Ronhaar is 19 seconden. Het goud kan nog altijd voor één van de Belgen.

clock 13:47 De drie Belgen in de achtervolging: . 13 uur 47. De drie Belgen in de achtervolging:

clock 13:47 13 uur 47. Alle Belgen rijden in de top 14, ze zijn dus op de afspraak. . Alle Belgen rijden in de top 14, ze zijn dus op de afspraak.

clock 13:46 13 uur 46. Drie Belgen achtervolgen Ronhaar. Del Grosso is door zijn lekke band de voeling met de drie Belgen kwijtgespeeld. Als ze samenwerken, dan kunnen Meeussen, Verstrynge en Nys nog tot bij Ronhaar geraken. Ze mogen wel niet treuzelen. . Drie Belgen achtervolgen Ronhaar Del Grosso is door zijn lekke band de voeling met de drie Belgen kwijtgespeeld. Als ze samenwerken, dan kunnen Meeussen, Verstrynge en Nys nog tot bij Ronhaar geraken. Ze mogen wel niet treuzelen.

clock 13:45 13 uur 45. Nys moet nu actie ondernemen. Paul Herygers. Nys moet nu actie ondernemen. Paul Herygers

clock 13:45 13 uur 45. Einde ronde 4. Ronhaar heeft toch weer een bonus van 20 seconden te pakken op Meeussen, Nys, Verstrynge en Del Grosso, die nu wel af te rekenen heeft met een lekke band. . Einde ronde 4 Ronhaar heeft toch weer een bonus van 20 seconden te pakken op Meeussen, Nys, Verstrynge en Del Grosso, die nu wel af te rekenen heeft met een lekke band.

clock 13:44 13 uur 44. Del Grosso houdt de boel op in de tweede groep. Nys profiteert ervan en komt waar aansluiten op het asfalt. . Del Grosso houdt de boel op in de tweede groep. Nys profiteert ervan en komt waar aansluiten op het asfalt.

clock 13:44 13 uur 44. Meeussen valt bij poging om tijd te winnen op Ronhaar. Meeussen valt bij poging om tijd te winnen op Ronhaar

clock 13:43 13 uur 43. Nys tankt wat vertrouwen op de vierde schuine kant. Hij komt terug tot op 25 seconden. Meeussen, Verstryne en Del Grosso volgen op 12 tellen van Ronhaar. . Nys tankt wat vertrouwen op de vierde schuine kant. Hij komt terug tot op 25 seconden. Meeussen, Verstryne en Del Grosso volgen op 12 tellen van Ronhaar.

clock 13:42 Smak van Meeussen. Net op het moment dat hij bij Ronhaar lijkt te komen, smakt Meeussen hard tegen de grond. Hij springt meteen weer op zijn fiets, maar ziet de Nederlander weer wat verder weg rijden. . 13 uur 42. fall Smak van Meeussen Net op het moment dat hij bij Ronhaar lijkt te komen, smakt Meeussen hard tegen de grond. Hij springt meteen weer op zijn fiets, maar ziet de Nederlander weer wat verder weg rijden.

clock 13:41 13 uur 41. Meeussen en Verstrynge kunnen Ronhaar bijna opnieuw aanraken. De Belgen doen weer mee voor goud. . Meeussen en Verstrynge kunnen Ronhaar bijna opnieuw aanraken. De Belgen doen weer mee voor goud.

clock 13:41 13 uur 41. Er moet buiten beeld iets gebeurd zijn. We hebben opnieuw een wedstrijd. Ruben Van Gucht. Er moet buiten beeld iets gebeurd zijn. We hebben opnieuw een wedstrijd. Ruben Van Gucht

clock 13:40 13 uur 40. Ronhaar verliest terrein. Meeussen, Verstrynge en Del Grosso komen een beetje dichter bij Ronhaar: 12 seconden. Ook Nys knabbelt wat van zijn achterstand af: 28 seconden. . Ronhaar verliest terrein Meeussen, Verstrynge en Del Grosso komen een beetje dichter bij Ronhaar: 12 seconden. Ook Nys knabbelt wat van zijn achterstand af: 28 seconden.

clock 13:39 De eenzame leider:. 13 uur 39. De eenzame leider:

clock 13:38 13 uur 38. Het podium zou een schrale troost zijn voor Nys. Een topfavoriet wil winnen. Paul Herygers. Het podium zou een schrale troost zijn voor Nys. Een topfavoriet wil winnen. Paul Herygers

clock 13:38 13 uur 38. Nys is voorbij de Fransman en de Italiaan naar de vijfde plaats gesprongen. Het podium kan nog altijd voor de topfavoriet. . Nys is voorbij de Fransman en de Italiaan naar de vijfde plaats gesprongen. Het podium kan nog altijd voor de topfavoriet.

clock 13:37 13 uur 37. Einde ronde 3. De derde ronde zit erop en voorlopig ligt Pim Ronhaar in pole position om het EK te winnen. De Nederlander heeft 20 seconden voorsprong op Meeussen, Verstrynge en Del Grosso. . Einde ronde 3 De derde ronde zit erop en voorlopig ligt Pim Ronhaar in pole position om het EK te winnen. De Nederlander heeft 20 seconden voorsprong op Meeussen, Verstrynge en Del Grosso.

clock 13:36 13 uur 36. Ronhaar rijdt weg: "Is Ronhaar los, Paul?". Ronhaar rijdt weg: "Is Ronhaar los, Paul?"

clock 13:35 13 uur 35. Op de derde schuine kant heeft Ronhaar de Belgen wat extra seconden aangesmeerd. Ondertussen volgt Nys al op 45 seconden. . Op de derde schuine kant heeft Ronhaar de Belgen wat extra seconden aangesmeerd. Ondertussen volgt Nys al op 45 seconden.

clock 13:33 13 uur 33. Versnelling Ronhaar. Voorin is Ronhaar gaan versnellen, Meeussen en Verstrynge plooien zich dubbel om te kunnen volgen. . Versnelling Ronhaar Voorin is Ronhaar gaan versnellen, Meeussen en Verstrynge plooien zich dubbel om te kunnen volgen.

clock 13:30 13 uur 30. De Italiaan Toneatti en de Fransman Lelandais zitten nog tussen de kopgroep en Nys in. Kan de Belg profiteren van het tweetal om dichterbij te komen? . De Italiaan Toneatti en de Fransman Lelandais zitten nog tussen de kopgroep en Nys in. Kan de Belg profiteren van het tweetal om dichterbij te komen?

clock 13:29 13 uur 29. Einde ronde 2. Meeussen, Verstrynge, Ronhaar en Del Grosso laten Nys niet zomaar terugkeren. Nys Jr. volgt op 34 tellen. . Einde ronde 2 Meeussen, Verstrynge, Ronhaar en Del Grosso laten Nys niet zomaar terugkeren. Nys Jr. volgt op 34 tellen.

clock 13:28 13 uur 28. Op de tweede schuine kant gaat Nys in de fout. Hij lijkt toch een beetje aangeslagen. . Op de tweede schuine kant gaat Nys in de fout. Hij lijkt toch een beetje aangeslagen.

clock 13:27 13 uur 27. Er kan nog heel veel gebeuren op dit parcours. Hier mag je nooit panikeren. . Ruben Van Gucht. Er kan nog heel veel gebeuren op dit parcours. Hier mag je nooit panikeren. Ruben Van Gucht

clock 13:27 13 uur 27. 4 leiders. Wat is de schade voor Nys? Hij volgt op 25 seconden van koplopers Verstrynge, Meeussen, Del Grosso en Ronhaar. . 4 leiders Wat is de schade voor Nys? Hij volgt op 25 seconden van koplopers Verstrynge, Meeussen, Del Grosso en Ronhaar.

clock 13:26 13 uur 26.

clock 13:25 Nys aan de kant met lekke band. Thibau Nys is plots voorin verdwenen door een lekke band. Nog 300m en hij kan van fiets wisselen. "Geen man overboord", vat Paul Herygers samen. . 13 uur 25. flat tyre Nys aan de kant met lekke band Thibau Nys is plots voorin verdwenen door een lekke band. Nog 300m en hij kan van fiets wisselen. "Geen man overboord", vat Paul Herygers samen.

clock 13:25 13 uur 25. Nys rijdt lek en moet achtervolgen. Nys rijdt lek en moet achtervolgen

clock 13:24 13 uur 24. Del Grosso en Verburg zijn voorlopig de beste Nederlanders, maar ze kunnen het tempo van Meeussen in derde positie ook niet volgen. Gaan we naar drie Belgische koplopers? . Del Grosso en Verburg zijn voorlopig de beste Nederlanders, maar ze kunnen het tempo van Meeussen in derde positie ook niet volgen. Gaan we naar drie Belgische koplopers?

clock 13:23 13 uur 23. Einde ronde 1. Op het einde van de eerste ronde hebben Verstrynge en Nys al 9 seconden voorsprong. Meeussen is als derde onderweg, maar pakt wel een Nederlander mee in zijn zog. . Einde ronde 1 Op het einde van de eerste ronde hebben Verstrynge en Nys al 9 seconden voorsprong. Meeussen is als derde onderweg, maar pakt wel een Nederlander mee in zijn zog.

clock 13:21 13 uur 21. Nys en Verstrynge demonstreren op de eerste schuine strook. Nys en Verstrynge demonstreren op de eerste schuine strook

clock 13:20 13 uur 20. Op de eerste schuine kant demonstreert Nys, Verstrynge is de enige die nog mee is. De rest moet al een gaatje laten. . Op de eerste schuine kant demonstreert Nys, Verstrynge is de enige die nog mee is. De rest moet al een gaatje laten.

clock 13:20 13 uur 20. Nys trekt meteen de gas eens open. Paul Herygers. Nys trekt meteen de gas eens open. Paul Herygers

clock 13:19 13 uur 19. Meteen Nys. Verstrynge pikkelt naast zijn fiets naar beneden, Nys blijft in het zadel zitten en neemt over op het vlakke. . Meteen Nys Verstrynge pikkelt naast zijn fiets naar beneden, Nys blijft in het zadel zitten en neemt over op het vlakke.

clock 13:18 13 uur 18.

clock 13:17 13 uur 17. De Belgen hebben zich op de kasseien van de startstrook toch een beetje laten wegdrummen, Verstrynge en Nys zijn wel goed uit de startblokken geschoten. . De Belgen hebben zich op de kasseien van de startstrook toch een beetje laten wegdrummen, Verstrynge en Nys zijn wel goed uit de startblokken geschoten.

clock 13:15 13 uur 15 match begonnen start time Let's go! Het EK veldrijden bij de mannen beloften is begonnen. Maakt Thibau Nys zijn favorietenrol waar?

clock 13:13 13 uur 13. Veel kijkplezier! De renners maken zich klaar voor de start, met vier Belgen (Nys, Verstrynge, Wyseure en Michels) op de eerste rij. Ook onze livestream loopt ondertussen. . Veel kijkplezier! De renners maken zich klaar voor de start, met vier Belgen (Nys, Verstrynge, Wyseure en Michels) op de eerste rij. Ook onze livestream loopt ondertussen.

clock 13:05 Het parcours in Namen is een klein beetje aangepast:. 13 uur 05. Het parcours in Namen is een klein beetje aangepast:

clock 12:51 12 uur 51. Nys nog ongeslagen bij beloften. Thibaus Nys reed dit seizoen twee crossen bij de beloften en twee keer was de jonge Belg ook de beste. In Tabor en Maasmechelen was hij telkens de beste in de sprint. Maakt hij er vandaag 3 op 3 van? . Nys nog ongeslagen bij beloften Thibaus Nys reed dit seizoen twee crossen bij de beloften en twee keer was de jonge Belg ook de beste. In Tabor en Maasmechelen was hij telkens de beste in de sprint. Maakt hij er vandaag 3 op 3 van?

clock 12:38 12 uur 38. Livestream vanaf 13.15 u. De eerste medailles zijn uitgedeeld in Namen en meteen heeft België een bronzen plak te pakken. Bezorgen Nys en co. ons land voor eigen volk meer eremetaal? Ontdek het vanaf 13.15 u. in de livestream op deze pagina. . Livestream vanaf 13.15 u. De eerste medailles zijn uitgedeeld in Namen en meteen heeft België een bronzen plak te pakken. Bezorgen Nys en co. ons land voor eigen volk meer eremetaal? Ontdek het vanaf 13.15 u. in de livestream op deze pagina.

clock 12:32 12 uur 32. Duel der Lage Landen. Thibau Nys zal op het klimparcours in Namen vooral rekening moeten houden met Pim Ronhaar, zijn ploegmaat bij Baloise-Trek Lions. De Nederlander werd 5e op de Koppenberg, Nys 7e. De strijd om de titel wordt wellicht een duel der Lage Landen, want met Witse Meeussen, Jente Michels, Emiel Verstryne, Joran Wyseure, David Halverdings, Luke Verburg, Danny van Lierop en Tibor Del Grosso komen de schaduwfavorieten ook allemaal uit België en Nederland. Als we dan toch wat verder in Europa moeten kijken, dan komen we uit bij de Spanjaard Gonzalo Inguanzo Macho, de Fransman Rémi Lelandais, de Italianen Samuele Leone en Davide Toneatti en de Zwitser Dario Lillo. In totaal doen 51 renners uit 13 landen een gooi naar goud. . Duel der Lage Landen Thibau Nys zal op het klimparcours in Namen vooral rekening moeten houden met Pim Ronhaar, zijn ploegmaat bij Baloise-Trek Lions. De Nederlander werd 5e op de Koppenberg, Nys 7e.

De strijd om de titel wordt wellicht een duel der Lage Landen, want met Witse Meeussen, Jente Michels, Emiel Verstryne, Joran Wyseure, David Halverdings, Luke Verburg, Danny van Lierop en Tibor Del Grosso komen de schaduwfavorieten ook allemaal uit België en Nederland.

Als we dan toch wat verder in Europa moeten kijken, dan komen we uit bij de Spanjaard Gonzalo Inguanzo Macho, de Fransman Rémi Lelandais, de Italianen Samuele Leone en Davide Toneatti en de Zwitser Dario Lillo.

In totaal doen 51 renners uit 13 landen een gooi naar goud.

clock 12:16 12 uur 16. EK veldrijden Xaydee Van Sinaey (3e) bezorgt België eerste EK-medaille, Nederlandse Molengraaf is kampioene bij junioren

clock 10:34 10 uur 34. De 8 Belgen:. Voor eigen volk doen 8 Belgen een gooi naar de Europese titel bij de beloften in Namen: - Arne Baers - Aaron Dockx - Ward Huybs - Witse Meeussen - Jente Michels - Thibau Nys - Emiel Verstrynge - Joran Wyseure . De 8 Belgen: Voor eigen volk doen 8 Belgen een gooi naar de Europese titel bij de beloften in Namen: - Arne Baers - Aaron Dockx - Ward Huybs - Witse Meeussen - Jente Michels - Thibau Nys - Emiel Verstrynge - Joran Wyseure

clock 05-11-2022 05-11-2022.

clock 13:40 13 uur 40. Mijn grootste concurrenten? Pim Ronhaar en Witse Meeussen. Thibau Nys. Mijn grootste concurrenten? Pim Ronhaar en Witse Meeussen. Thibau Nys