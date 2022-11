Crossers op avontuur in Safaripark Beekse Bergen: "Snelle omloop zonder leeuwen en giraffen"

Er zit geen zware klim of enorm lang stuk los zand in. Het is een fietsrondje dat door de snelheid zeer zwaar zal worden.

"Mijn visie is dat het een snelle wedstrijd is, waardoor het sturen in de technische bochten cruciaal is. Er zit geen zware klim in of een enorm lang stuk los zand waar doorgelopen moet worden. Het is een fietsrondje dat door de snelheid zeer zwaar gaat worden."