Van 16 naar 14 wereldbekercrossen in 2022-2023: geen Koksijde en Namen, wel Beekse Bergen en Benidorm

Vorig seizoen was het eerste jaar van de vernieuwde Wereldbeker, waar zoveel om te doen was, met 16 vaste afspraken op zondag. Dit jaar voerde organisator Flanders Classics enkele veranderingen door.



Zo opent de Wereldbeker met 2 in plaats van 3 crossen in de VS, Iowa is er niet meer bij. Van Belgische kant maakte Koksijde bekend niet meer mee te doen, Namen organiseert volgend seizoen het EK. Overijse, Antwerpen, Dendermonde en Zonhoven behouden een plaats voor het wereldbekercrosspeloton in ons land.



In Nederland blijven Rucphen en Hulst, Beekse Bergen vervangt Hoogerheide. Frankrijk houdt Besançon over, Flamanville valt af.



Spanje is nieuw op de kalender met een uitje in Benidorm. Tsjechië (Tabor) en Italië (Val di Sole) blijven van de partij. Nog 1 locatie moet afgeklopt worden. Londen is daarvoor in de running. Daar zit wereldkampioen Tom Pidcock natuurlijk voor iets tussen.