Al zeker 7 duels tussen Van Aert en Van der Poel op veldritkalender

Mathieu van der Poel duikt zondag 27 november een eerste keer het veld in in de Wereldbeker in Hulst. Op Wout van Aert is het nog een weekje langer wachten, maar bij zijn rentree in Antwerpen op 4 december krijgen we meteen ook het eerste duel tussen de twee rivalen.

Na een stage met hun wegploeg in de eerste helft van december volgen al zeker nog 6 confrontaties. Vanaf de Exact Cross in Mol (23 december) loopt hun programma nagenoeg gelijk.

Ook in Gavere (26 december), Heusden-Zolder (27 december), Diegem (28 december) en Loenhout (30 december) staan de twee tenoren samen aan de start.

Het programma van Van Aert in januari is nog niet bekend. Of er nog duels volgen in Herentals, Koksijde en Zonhoven is dus niet zeker. Op 5 februari hebben ze allebei wel nog een belangrijke afspraak samen: het WK in Hoogerheide.

Veldritfans mogen zich in de handen wrijven, want het is lang geleden dat Van Aert en Van der Poel zoveel duels hebben uitgevochten in het veld. Vorig seizoen stonden ze amper 2 keer samen aan de start, het seizoen daarvoor 3 keer.