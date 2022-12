Is parcours oorzaak van rugpijn? "180 graden-bochten vermijden is niet altijd mogelijk in Vlaanderen"

"Bij zulke bochten draaien veldrijders hun rug constant van links naar rechts. Dat is niet ideaal voor je rug, zeker als je spieren vermoeid zijn en het nog eens koud is."

Ook het schuin omhoog lopen op een helling is slecht voor de onderrug. Als het van vader Van der Poel afhangt, zouden zulke stroken zelfs verboden moeten worden in veldritten. Dat vertelde hij eerder deze week in de Play Sports-podcast CROSS.

Vorig jaar was de rug spelbreker tijdens het crossseizoen van Mathieu van der Poel. Nu houdt de rug Thibau Nys aan de kant. Waarom is de rug zo'n tere plek bij veldrijders?

Vervecken: "Rugproblemen zijn eigen aan veldrijders"

Wat denkt ex-veldrijder en parcoursbouwer Erwin Vervecken over de rugproblemen? Maakt hij zich zorgen en wil hij ingrijpen in het parcours?



"Rugproblemen zijn eigen aan veldrijders. Zelf ging ik ook wekelijks naar de osteopaat, Bart Wellens heeft heel zijn leven last gehad van zijn rug", zegt Vervecken.



"Ik denk niet dat er nu spectaculair meer rugproblemen zijn bij veldrijders. Alleen is de cross nu meer gemediatiseerd en komen die rugproblemen meer in het nieuws."